Эстония решила полностью отказаться от российского газа

Представивший правительству предложение о продлении санкций министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что цель - ввести полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

"В настоящее время разрешено закупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети, - сказал Цахкна. - После вступления поправки в силу запрет на импорт будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети".

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия не изменила своих амбиций, продолжает агрессию в Украине и подрывает глобальную безопасность. "Мы продолжим повышать цену агрессии для России и искать способы сократить доходы, которыми Россия питает свою военную машину, - сказал он. - Учитывая поддержку Беларусью действий России, аналогичные запреты будут распространены и на Беларусь".

Импорт СПГ из России также был ограничен Финляндией, Латвией и Литвой посредством различных механизмов - закрытия границ или законодательных запретов. Параллельно был запущен процесс "RePowerEU", предусматривающий прекращение импорта природного газа и нефти из страны-агрессора.

В апреле 2022 года Эстония приняла решение об отказе от российского газа. Поскольку объемы импорта невелики, введение ограничения не окажет существенного влияния на экономику и деловую среду Эстонии.