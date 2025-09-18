Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka! Новости партнеров Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:34 Новости партнеров

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Это говорит о том, что на этом предприятии по настоящему заботятся о своих сотрудниках – в самом современном и широком значении этого слова.

Уже в четвертый раз Mēness aptieka вновь подтвердила репутацию современного, любимого и высоко оцениваемого как клиентами, так и самими работниками фармацевтического предприятия.

Анализируя аспекты, характеризующие рабочие места, члены коллектива этого предприятия в 2025 году наиболее высоко оценили несколько параметров:

— сотрудничество руководства с командой в различных департаментах;

— возможности роста;

— открытость к инновациям и участие в долгосрочных проектах развития аптеки.

«Каждый наш успех начинается с людей — наших фармацевтов, ассистентов фармацевтов и всех коллег, которые живут в соответствии с нашими ценностями и в повседневной работе реализуют обязательства перед обществом. Это признание создает у нас мотивацию продолжать двигаться вперед: поддерживать наших работников, улучшать наше место работы и находить лучшие способы заботы о нашем обществе. Наша цель проста и в то же время очень важна — обеспечить фармацевтический уход, на который люди действительно могут положиться для своего здоровья и самочувствия.

Создавая наилучшую среду в наших аптеках, мы стараемся, чтобы наши сотрудники чувствовали, что их поддерживают. Только тогда они могут оказывать наилучший уход нашим клиентам и пациентам. Забота о наших людях — это способ, которым мы создаем более здоровую Латвию», — говорит председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф.

В Латвии пока единственная...

Заметим, что Mēness aptieka — пока единственное фармацевтическое предприятие в Латвии, которое успешно претендовало и, постоянно улучшая результаты оценки, уже в четвертый раз получило международный сертификат Best Places to Work. Его присваивают самым лучшим местам работы в мире, оценивая удовлетворенность работников руководством предприятия, ценностями, управлением персоналом, зарплатой и прочими благами, коллегами и атмосферой на предприятии, возможностью сбалансировать рабочую и личную жизнь, общей привязанностью к предприятию и влиянием предприятия на происходящие в обществе события. Всего в процессе сертификации рассматриваются восемь аспектов рабочей среды предприятия.

«Командная работа, основанная на целенаправленном, непрерывном развитии, дает нам возможность добиться такого успеха. Проведенный в рамках оценки программы Best Places to Work многоступенчатый анализ предприятия как места работы является особым аудитом процессов нашей деятельности, и положительная оценка подтверждает, что мы действительно соответствуем статусу лучшего места работы. Мы внимательно знакомимся с оценкой и учитываем рекомендации, высказанные экспертами программы. Признание побуждает стремиться выше и дальше совершенствоваться, чтобы в соответствии с новейшими тенденциями в развитии персонала и рабочей среде отрасли предприятие было лучшим для работников и выбором номер один в фармацевтической отрасли», — говорит директор по персоналу Mēness aptieka Байба Педраудзе.

«Фармацевт — это не просто работа, это миссия!»

«Каждый день наши коллеги своей работой помогают людям. Это работа-миссия, и для этого важны все необходимые условия, поддержка и профессиональное сотрудничество. Наши коллеги — профессионалы, они поддерживают и вдохновляют.

В свою очередь, на предприятии мы вместе заботимся о том, чтобы были и желаемые практические условия, хорошая атмосфера, возможности для роста. Внимательность в совместной работе сплачивает нас как команду. Самые яркие моменты в повседневной работе связаны с достижениями коллег и благодарностью клиентов.

Как сертифицированный фармацевт я искренне осознаю: полученное в этом году с еще лучшими показателями международное признание подтверждает, что если есть желание работать на стабильном предприятии, которое постоянно развивается, где возможен значительный рост, то его обязательно можно исполнить в Mēness aptieka!» — признается фармацевт с более чем 10-летним стажем работы на предприятии, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

Хороший коллектив и командная работа

Оценка программы Best Places to Work 2025 года выявила, что наибольшей ценностью Mēness aptieka является коллектив. По мнению сотрудников, руководство работает с уважением друг к другу — 87 % оценили именно командную работу.

Заключение экспертов свидетельствует о том, что работники Mēness aptieka чувствуют, что их слышат и ценят и гордятся тем, что достигло предприятие; а еще 82% полностью уверены в продолжении работы именно на этом предприятии. Оценка программы выявила также стабильные тенденции роста компании.

Большинство, 84% тружеников предприятия гордятся и считают очень важным все, что было сделано Mēness aptieka в аспекте социальной ответственности предприятия..

Один из восьми аспектов, которые оценивали эксперты, — разнообразие занятых, и здесь оценка увеличилась на 20%, достигнув 91%. С существенным признанием работники оценили проводимое на предприятии обучение и возможности дальнейшего повышения квалификации и образования.

Фото: Кристапс Меднис, фотографии предоставлены Mēness aptieka