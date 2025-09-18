Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:34

Новости партнеров

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Это говорит о том, что на этом предприятии по настоящему заботятся о своих сотрудниках – в самом современном и широком значении этого слова.

Уже в четвертый раз Mēness aptieka вновь подтвердила репутацию современного, любимого и высоко оцениваемого как клиентами, так и самими работниками фармацевтического предприятия.

Анализируя аспекты, характеризующие рабочие места, члены коллектива этого предприятия в 2025 году наиболее высоко оценили несколько параметров:

— сотрудничество руководства с командой в различных департаментах;

— возможности роста;

— открытость к инновациям и участие в долгосрочных проектах развития аптеки.

«Каждый наш успех начинается с людей — наших фармацевтов, ассистентов фармацевтов и всех коллег, которые живут в соответствии с нашими ценностями и в повседневной работе реализуют обязательства перед обществом. Это признание создает у нас мотивацию продолжать двигаться вперед: поддерживать наших работников, улучшать наше место работы и находить лучшие способы заботы о нашем обществе. Наша цель проста и в то же время очень важна — обеспечить фармацевтический уход, на который люди действительно могут положиться для своего здоровья и самочувствия.

Создавая наилучшую среду в наших аптеках, мы стараемся, чтобы наши сотрудники чувствовали, что их поддерживают. Только тогда они могут оказывать наилучший уход нашим клиентам и пациентам. Забота о наших людях — это способ, которым мы создаем более здоровую Латвию», — говорит председатель правления Mēness aptieka  Вилма Ферклаф.

В Латвии пока единственная...

Заметим, что Mēness aptieka — пока единственное фармацевтическое предприятие в Латвии, которое успешно претендовало и, постоянно улучшая результаты оценки, уже в четвертый раз получило международный сертификат Best Places to Work. Его присваивают самым лучшим местам работы в мире, оценивая удовлетворенность работников руководством предприятия, ценностями, управлением персоналом, зарплатой и прочими благами, коллегами и атмосферой на предприятии, возможностью сбалансировать рабочую и личную жизнь, общей привязанностью к предприятию и влиянием предприятия на происходящие в обществе события. Всего в процессе сертификации рассматриваются восемь аспектов рабочей среды предприятия.

«Командная работа, основанная на целенаправленном, непрерывном развитии, дает нам возможность добиться такого успеха. Проведенный в рамках оценки программы Best Places to Work многоступенчатый анализ предприятия как места работы является особым аудитом процессов нашей деятельности, и положительная оценка подтверждает, что мы действительно соответствуем статусу лучшего места работы. Мы внимательно знакомимся с оценкой и учитываем рекомендации, высказанные экспертами программы. Признание побуждает стремиться выше и дальше совершенствоваться, чтобы в соответствии с новейшими тенденциями в развитии персонала и рабочей среде отрасли предприятие было лучшим для работников и выбором номер один в фармацевтической отрасли», — говорит директор по персоналу Mēness aptieka Байба Педраудзе.

«Фармацевт — это не просто работа, это миссия!»

«Каждый день наши коллеги своей работой помогают людям. Это работа-миссия, и для этого важны все необходимые условия, поддержка и профессиональное сотрудничество. Наши коллеги — профессионалы, они поддерживают и вдохновляют.

В свою очередь, на предприятии мы вместе заботимся о том, чтобы были и желаемые практические условия, хорошая атмосфера, возможности для роста. Внимательность в совместной работе сплачивает нас как команду. Самые яркие моменты в повседневной работе связаны с достижениями коллег и благодарностью клиентов.

Вилма Ферклаф, Байба Педраудзе, Елена Петришина

Как сертифицированный фармацевт я искренне осознаю: полученное в этом году с еще лучшими показателями международное признание подтверждает, что если есть желание работать на стабильном предприятии, которое постоянно развивается, где возможен значительный рост, то его обязательно можно исполнить в Mēness aptieka!» — признается фармацевт с более чем 10-летним стажем работы на предприятии, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

Хороший коллектив и командная работа

Оценка программы Best Places to Work 2025 года выявила, что наибольшей ценностью Mēness aptieka является коллектив. По мнению сотрудников, руководство работает с уважением друг к другу — 87 % оценили именно командную работу.

Заключение экспертов свидетельствует о том, что работники Mēness aptieka чувствуют, что их слышат и ценят и гордятся тем, что достигло предприятие; а еще 82% полностью уверены в продолжении работы именно на этом предприятии. Оценка программы выявила также стабильные тенденции роста компании.

Большинство, 84% тружеников предприятия гордятся и считают очень важным все, что было сделано Mēness aptieka в аспекте социальной ответственности предприятия..

Один из восьми аспектов, которые оценивали эксперты, — разнообразие занятых, и здесь оценка увеличилась на 20%, достигнув 91%. С существенным признанием работники оценили проводимое на предприятии обучение и возможности дальнейшего повышения квалификации и образования.

Фото: Кристапс Меднис, фотографии предоставлены  Mēness aptieka

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 53 минуты назад
«Флот стареет»: новых самолетов нет, цены на билеты растут
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: до пяти лет тюрьмы за фейковые AI-видео
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Рижский транспорт перевёз в августе более 9 млн пассажиров
Bitnews.lv 2 часа назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: поэта каждый может обидеть…
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать