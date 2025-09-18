Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это была наша ракета»: польский министр о разрушенном жилом доме. Туск: ответственность на России

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 13:21

Мир 0 комментариев

В жилой дом в населенном пункте Вырыки в Люблинском воеводстве Польши попал не обломок беспилотника, а выпущенная истребителем F-16 ракета-перехватчик, сообщил министр — координатор спецслужб страны Томаш Семоняк. «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту родины, в защиту наших граждан», — сказал он в эфире телеканала TVN. Министр добавил, что военные покроют владельцам дома причиненный ущерб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на России, поскольку это она устроила провокацию с беспилотниками. «После завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента», — отметил Туск. О том, что во время вторжения дронов в Польшу в жилой дом попала польская ракета, ранее сообщили источники издания Rzeczpospolita. Один из них уточнил, что это была AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух». После запуска у нее возникли неполадки в системе наведения. «К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — говорил собеседник издания.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись 19 беспилотников. Это произошло на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Для перехвата дронов впервые была задействована боевая авиация НАТО. Позднее на территории Польши были обнаружены обломки 17 беспилотников. Издание Polsat News писало, что фрагменты одного из них упали на жилой дом в Вырыках, повредив крышу здания и находившийся рядом с ним автомобиль.

В Минобороны РФ заявили, что «не планировали» бить по объектам на польской территории. При этом в МИДе отвергли причастность Москвы к инциденту, отметив отсутствие доказательств того, что дроны были российскими.

В ответ на нарушение воздушного пространства Варшава активировала статью 4 устава НАТО о консультациях в случае угрозы безопасности. 12 сентября альянс запустил операцию «Восточный страж» по укреплению обороны восточного фланга, а президент Польши Кароль Навроцкий подписал разрешение на пребывание войск НАТО на территории страны в рамках этой операции. Туск отметил, что «черта пройдена» и страна сейчас «ближе к военному конфликту, чем когда-либо со Второй мировой войны».

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать