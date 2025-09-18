«Это была наша ракета»: польский министр о разрушенном жилом доме. Туск: ответственность на России

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что вся ответственность за повреждение дома в Вырыках лежит на России, поскольку это она устроила провокацию с беспилотниками. «После завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента», — отметил Туск. О том, что во время вторжения дронов в Польшу в жилой дом попала польская ракета, ранее сообщили источники издания Rzeczpospolita. Один из них уточнил, что это была AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух». После запуска у нее возникли неполадки в системе наведения. «К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — говорил собеседник издания.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись 19 беспилотников. Это произошло на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Для перехвата дронов впервые была задействована боевая авиация НАТО. Позднее на территории Польши были обнаружены обломки 17 беспилотников. Издание Polsat News писало, что фрагменты одного из них упали на жилой дом в Вырыках, повредив крышу здания и находившийся рядом с ним автомобиль.

В Минобороны РФ заявили, что «не планировали» бить по объектам на польской территории. При этом в МИДе отвергли причастность Москвы к инциденту, отметив отсутствие доказательств того, что дроны были российскими.

В ответ на нарушение воздушного пространства Варшава активировала статью 4 устава НАТО о консультациях в случае угрозы безопасности. 12 сентября альянс запустил операцию «Восточный страж» по укреплению обороны восточного фланга, а президент Польши Кароль Навроцкий подписал разрешение на пребывание войск НАТО на территории страны в рамках этой операции. Туск отметил, что «черта пройдена» и страна сейчас «ближе к военному конфликту, чем когда-либо со Второй мировой войны».