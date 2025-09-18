А то последние медики сбегут? Раздвоение личности у Хосама Абу Мери

Его советница по коммуникационным вопросам Илона Оша в комментарии агентству LETA указала, что латвийское фискальное пространство в следующем году в целом составляет лишь немного более 150 миллионов евро, и его необходимо распределить на множество важных отраслей, включая безопасность и демографию.

Однако, если в фискальном пространстве появятся дополнительные возможности, в первую очередь будут повышены самые низкие зарплаты — особенно медсестёр, чья оплата труда по-прежнему существенно отстаёт от среднего уровня Европейского Союза, обещает Абу Мери.

В то же время министр напоминает, что в 2024 году зарплаты медицинского персонала уже были увеличены, и уровень оплаты врачей сейчас близок к европейскому коэффициенту, если сравнивать со средним по народному хозяйству. Абу Мери обращает внимание, что в прошлом году была достигнута договорённость о повышении фонда оплаты труда на 2,6%, как и в остальном государственном секторе.

Министерство здравоохранения (VM), ради экономии бюджета, к чему призвала премьер Силиня, уже «серьёзно пересмотрело свои возможности и сделало всё возможное, чтобы сохранить как доступность существующих услуг, так и фонд оплаты труда», отмечает министр.

Абу Мери вновь подчёркивает, что публично заявлял и в переговорах с LVSADA подтверждал, что полностью осознаёт критическую ситуацию в отрасли, особенно в сфере человеческих ресурсов.

По мнению политика, зарплаты медикам должны продолжать расти. «С профсоюзом мы согласны, что латвийский контекст больше не является единственной точкой сравнения — доступность медиков нужно обеспечивать не только в Риге, но и в регионах», — заявил министр.

Он также призывает учитывать, что существует риск переманивания человеческих ресурсов между странами.