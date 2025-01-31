Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Большинство оппозиционных фракций поддерживают предложение Ринкевича. Какое?

© LETA 31 января, 2025 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство оппозиционных фракций Сейма поддерживают предложение президента Эдгара Ринкевича пересмотреть условия инициирования референдумов.

Как сообщила агентству ЛЕТА после встречи с президентом представитель партии "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня, пересмотр условий инициирования референдумов в случаях, которые не затрагивают основы Конституции, можно только приветствовать, так как это повысит участие населения в политические процессах.

Лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов заявил, что парламентская фракция партии однозначно поддерживает снижение порога подписей, необходимых для инициирования референдумов.

В то же время он считает, что необходимо обсудить, в какой степени этот порог может быть снижен. По словам Росликова, он должен быть достижимым, но не таким, чтобы "референдумы инициировались каждый день".

Руководитель фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс выразил поддержку снижению числа подписей для инициирования референдумов, так как нынешний уровень участия населения в политических процессах катастрофически низок.

Таварс не уточнил, каким должен быть минимальный порог, отметив, что этот вопрос должен обсуждаться, однако фракция ОС концептуально поддерживает снижение числа подписей.

В свою очередь руководитель парламентской фракции входящего в коалицию "Нового Единства" Эдмунд Юревиц после встречи с президентом отметил, что необходима дискуссия, так как снижение порога для инициирования референдумов может использоваться в популистских целях.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис оценил предложение негативно. По его мнению, снижение порога могло бы сыграть на руку популистским силам для политических игр. При этом СЗК открыт для дискуссий по предложению президента, отметил руководитель фракции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай строит под Пекином командный центр в 10 раз больше Пентагона

Мир 20:57

Мир 0 комментариев

Укрепленные бункеры будущего командного центра способны защитить руководство армии Китая даже при ядерной войне, пишет FT. Разведка США изучает спутниковые снимки объекта.

Укрепленные бункеры будущего командного центра способны защитить руководство армии Китая даже при ядерной войне, пишет FT. Разведка США изучает спутниковые снимки объекта.

Читать
Загрузка

Суд: у уклонистов из России есть право на защиту в Германии

Мир 20:39

Мир 0 комментариев

Административный суд Берлина рассмотрел иски россиян, опасающихся призыва в армию РФ и отправки на войну в Украину. Суд подтвердил их право на один из видов защиты для иностранцев.

Административный суд Берлина рассмотрел иски россиян, опасающихся призыва в армию РФ и отправки на войну в Украину. Суд подтвердил их право на один из видов защиты для иностранцев.

Читать

На восточной границе планируют завершить создание технологической инфраструктуры за два года

Новости Латвии 20:21

Новости Латвии 0 комментариев

ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) планирует завершить создание технологической инфраструктуры на восточной границе Латвии к концу 2026 года, сообщил в пятницу на мероприятии для СМИ председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс.

ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) планирует завершить создание технологической инфраструктуры на восточной границе Латвии к концу 2026 года, сообщил в пятницу на мероприятии для СМИ председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс.

Читать

Хотел напугать подругу? «Пропавший» рэпер нашелся живым, но невредимым ли?

ЧП и криминал 20:09

ЧП и криминал 0 комментариев

Рэпер и участник кино Кристапс Струбергс, о пропаже которого полиция заявила вчера вечером, найден живым, сообщил агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране.

Рэпер и участник кино Кристапс Струбергс, о пропаже которого полиция заявила вчера вечером, найден живым, сообщил агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране.

Читать

«На его месте мог быть я»: после смерти Яниса Тиммы Каспар Камбала перестал пить

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Во время шоу "Slavenības. Bez filtra" бывший баскетболист Каспар Камбала вспомнил недавно умерших коллег Яниса Тимму и Айгара Фадеева, жизнь которых оборвалась преждевременно, и отметил, что произошедшее изменило и его жизнь.

Во время шоу "Slavenības. Bez filtra" бывший баскетболист Каспар Камбала вспомнил недавно умерших коллег Яниса Тимму и Айгара Фадеева, жизнь которых оборвалась преждевременно, и отметил, что произошедшее изменило и его жизнь.

Читать

Latvijas valsts ceļi допускает, что в этом году сезон дорожного ремонта начнется раньше

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сезон ремонта дорог в Латвии в этом году может начаться раньше, чем в другие годы, заявила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Анна Кононова.

Сезон ремонта дорог в Латвии в этом году может начаться раньше, чем в другие годы, заявила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Анна Кононова.

Читать

Кому нужен весь этот цифровой хаос? Как Угис создавал электронный счёт

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Цифровизация — неизбежная реальность, к которой стремятся многие страны, включая Латвию. И цифровые технологии должны упростить и ускорить взаимодействие между жителями, компаниями и государственными учреждениями, пишут Grani.lv. Но в Латвии технологии, призванные помогать людям, часто превращаются в источник стресса и разочарования.
Угис Хиго Глазитис, руководитель Латвийской ассоциации рок-музыки, поделился своей эпопеей оформления электронного счёта по новым требованиям в социальных сетях. Вместо облегчения задачи он столкнулся с запутанными процессами, техническими ошибками и отсутствием обратной связи.

Цифровизация — неизбежная реальность, к которой стремятся многие страны, включая Латвию. И цифровые технологии должны упростить и ускорить взаимодействие между жителями, компаниями и государственными учреждениями, пишут Grani.lv. Но в Латвии технологии, призванные помогать людям, часто превращаются в источник стресса и разочарования.
Угис Хиго Глазитис, руководитель Латвийской ассоциации рок-музыки, поделился своей эпопеей оформления электронного счёта по новым требованиям в социальных сетях. Вместо облегчения задачи он столкнулся с запутанными процессами, техническими ошибками и отсутствием обратной связи.

Читать