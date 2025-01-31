Большинство оппозиционных фракций поддерживают предложение Ринкевича. Какое?

Как сообщила агентству ЛЕТА после встречи с президентом представитель партии "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня, пересмотр условий инициирования референдумов в случаях, которые не затрагивают основы Конституции, можно только приветствовать, так как это повысит участие населения в политические процессах.

Лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов заявил, что парламентская фракция партии однозначно поддерживает снижение порога подписей, необходимых для инициирования референдумов.

В то же время он считает, что необходимо обсудить, в какой степени этот порог может быть снижен. По словам Росликова, он должен быть достижимым, но не таким, чтобы "референдумы инициировались каждый день".

Руководитель фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс выразил поддержку снижению числа подписей для инициирования референдумов, так как нынешний уровень участия населения в политических процессах катастрофически низок.

Таварс не уточнил, каким должен быть минимальный порог, отметив, что этот вопрос должен обсуждаться, однако фракция ОС концептуально поддерживает снижение числа подписей.

В свою очередь руководитель парламентской фракции входящего в коалицию "Нового Единства" Эдмунд Юревиц после встречи с президентом отметил, что необходима дискуссия, так как снижение порога для инициирования референдумов может использоваться в популистских целях.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис оценил предложение негативно. По его мнению, снижение порога могло бы сыграть на руку популистским силам для политических игр. При этом СЗК открыт для дискуссий по предложению президента, отметил руководитель фракции.