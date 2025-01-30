Обходили и продолжают: британские журналисты обнаружили латвийскую фирму, через которую гонят санкционную фанеру

Британские журналисты, выдавая себя за закупщиков древесины, девять месяцев записывали разговоры с торговцами и пришли к выводу, что ежедневно в Европу поступают в среднем двадцать грузовиков с деревом из РФ и РБ.

В разговорах с журналистами трейдеры не скрывали схемы обхода санкций. Чаще всего продукция поступает в Казахстан или Турцию, откуда отправляется дальше в Европу.

«Мы создаем обезличенные этикетки, упаковку. Дальше все идет на фабрику в Турцию, там получает турецкую регистрацию и к вам в Европу въезжает как турецкая фанера», — рассказывает некий мужчина в один из записанных разговоров.

Авторы исследования подсчитали, что с начала введения соответствующих санкций, из РФ и Белорусии ввезли в Европу березовую фанеру на сумму почти 1,5 млрд евро.

Выводы шокирующие, но для отраслевых специалистов это не сюрприз. Уже много лет о подобных схемах говорит латвийское предприятие Latvijas finieris.

«Мы собрали информацию о рынке. Почти как в шпионских фильмах — с фотографиями, копиями документов. Всю информацию передали ответственным структурам», — сообщил член правления Latvijas finieris Мартиньш Лацис.

Во многом благодаря активности предпринимателей Еврокомиссия провела расследование и приняла решение о дополнительных таможенных тарифах на фанеру, которая ввозится из Казахстана и Турции. Это приносит плоды. По крайней мере, временно.

«Объемы из Турции и Казахстана снизились. Но это как в сказке о драконе: отрубаешь голову — вырастают три новые», — заметил Лацис.

Сейчас в качестве страны происхождения фигурируют Грузия, Китай и даже Египет, для которого не березовые рощи не очень-то характерны, до сих пор фанера не была для него значительным экспортным товаром.

В исследовании Earthsight упоминается и компания из Латвии — SIA Revival. Ее представитель во время эксперимента предлагал журналистам поставить фанеру из Белоруссии и РФ.

По информации Lursoft, единственным владельцем этого предприятия является Евгений Котов, с которым связаться не удалось.

За соблюдением международных санкций в Латвии следит Служба финансовой разведки. Закон запрещает учреждению раскрывать, начато ли расследование против конкретной фирмы. Но в поле зрения службы, особенно с начала войны, попал ряд компаний, которые ввозили в ЕС материалы из дерева из РФ и Белоруссии, выдавая их за продукцию других стран.

«Нарушение санкций — преступление, за него полагается в том числе наказание в виде лишения свободы. Санкции предусмотрены не только для случаев, когда товар идет через территорию Латвии, но и в случаях, когда граждане Латвии нарушают санкции через любую другую страну», — сообщил заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенков.

За нарушение международных санкций грозит лишение свободы на срок до четырех лет, но до сих пор реальное тюремное заключение за него не применяли. Сейчас в Сейме рассматривают поправки к закону, которые сделают наказания за такие нарушения более строгими.