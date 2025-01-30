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«Сегодня мы на своих должностях, а завтра – уже нет»: Силиня открыто поделилась своими опасениями

la.lv 30 января, 2025 17:10

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LETA

 «У меня есть опасение, что мнение, которое звучит в социальных сетях, не всегда отражает реальную точку зрения общества, потому что не все пользуются этими платформами, а даже если и пользуются, то скорее наблюдают, чем активно выражают свою позицию», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV) в эфире передачи TV24 «Неделя. Post scriptum», оценивая работу правительства и политиков.

По мнению Силини, на политиков сильно влияют мнения, распространяемые в социальных сетях и СМИ, что заставляет её задуматься. «Мне кажется, что это не всегда отражает истинные настроения общества, потому что далеко не все люди используют социальные сети, а даже если и заходят туда, то чаще просто читают, но не пишут. Возможно, реальные потребности общества проявляются тогда, когда мы, например, приезжаем в Латгалию и лично встречаемся с жителями…» Именно поэтому Силиня подчёркивает, как важно, чтобы министры её правительства посещали регионы, встречались с населением и на основе этого могли продуктивно работать.

Однако, как известно, не все министры в её команде пользуются доверием. Некоторым из них от премьера уже достались резкие замечания. Тем не менее, пока что Силиня не планирует никого увольнять. Отвечая на вопрос о возможной отставке министров, она подчеркнула, что каждый из них обязан отвечать за свою сферу.

«В процессе работы я лучше узнала министров. Конечно, раньше я была знакома не со всеми, мы не были ни друзьями, ни даже приятелями. Это профессиональные политики, которые пришли работать в правительство. Я тоже учусь, как выстраивать совместную работу и формировать эффективную команду. И я понимаю, что должна требовать от них большего и оценивать их деятельность более критично, если они не оправдывают не только мои ожидания, но и ожидания общества».

Силиня пообещала внимательно оценить работу каждого министра, после чего сделает соответствующее заявление. «Ни один министр, как и я сама на посту главы правительства, не застрахован от изменений. Сегодня мы на своих должностях, а завтра – уже нет».

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