«У вас так мало мозгов, чтобы выучить латышский?!» Вейдемане схватилась с Элксниньшем из-за проверки педагогов

«Ну, что еще интересного он может попросить? Скоро муниципальные выборы, и он заинтересован в том, чтобы за него проголосовал его русскоязычный электорат», - объясняет Вейдемане.

В по словам Элксниньша, власти нарушили предыдущее соглашение о проведении тестов на знание госязыка для учителей в начале и конце учебного года. А проверки во время учебного процесса крайне утомляют учителей.

Вейдемане резко раскритиковала просьбу Элксниньша: «Но я прошу прощения, мы перешли на латышский язык обучения в школах, и не может быть никаких вопросов о том, на каком языке вести уроки». А если какой-нибудь родитель пожалуется, что его бедный ребенок чего-то не может сделать, извините, сколько лет вы здесь живете? У тебя так мало мозгов, что ты не можешь выучить латышский? Извините, тогда вы просто глупы», - заявила она с экрана.