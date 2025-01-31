Главный секс-скандал страны: появилась ещё одна версия событий — не менее шокирующая

Полиция завершила следствие: версия обвинения

Госполиция передала в прокуратуру дело о сексуальных преступлениях, воздужбенное против преподавателя академии, бывшего заведующего кафедрой старинной музыки (вуз расторг с ним договор) Мариса Купчса (на фото), сообщает LSM. По данным Генеральной прокуратуры, в ходе досудебного расследования были собраны доказательства для привлечения 58-летнего подозреваемого к ответственности по части 1 статьи 159 и части 1 статьи 160 УК.

Обе статьи говорят о половом сношении (или иных действиях сексуального характера) с использованием беспомощного состояния потерпевшей или против воли потерпевшей, совершенное с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевшую. Срок – до десяти лет.

Напомним, что скандал разгорелся в марте 2024 года, когда программа LTV «Kultūršoks» снял сюжет о сексуальных домогательствах в академии, в котором на условиях анонимности были опрошены 7 женщин. Хотя полиция располагала информацией как минимум о пяти студентках, которые могли стать жертвами сексуальных преступлений,только две из них согласились сотрудничать с полицией. По данным полиции, одна из студенток была жертвой домогательств на протяжении 10 лет.

Представитель госполиции заявил, что обвиняемый преподаватель был единственным в Латвии, кто представлял сектор старинной музыки как в качестве преподавателя, так и в качестве последующего работодателя: каждый студент зависел от его мнения во время учебы - и не только во время учебы. Будучи одним из самых влиятельных музыкантов в этой области, именно он участвовал в организации и проведении нескольких проектов и музыкальных мероприятий в Латвии и других странах Балтии. Учитывая вышесказанное, как нынешние, так и бывшие студенты академии, участвовавшие в реализации этих мероприятий, фактически зависели от конкретного преподавателя. Таким образом, по версии следствия, преподаватель, занимая руководящую должность и осознавая свой авторитет и влияние, добился доверия и почти полного психологического подчинения ему студенток, в результате чего против их воли с ними совершались различные сексуальные действия. Студентки боялись кому-либо пожаловаться и рассказать о случившемся.

«10 лет унижений от дирижера, с которым флиртовала во время репетиций?»

Одновременно в «Неаткариге» появился материал под названием «Правда о любовных делах постепенно всплывает наружу», в котором предлагается совершенно иная версия произошедшего. Приводится несколько писем в поддержку Мариса Купчса, на которые, по словам издания, следствие так и не обратило внимание. Одно из них, подписанное Монтой Мартинсоне, выпускницей академии, особенно интересно.

«Когда я читала новость о студентке, которую «эксплуатировали» в течение 10 лет, мне стало неловко. Я очень хорошо знаю человека, о котором это написано. Я осмелюсь назвать ее по имени и фамилии, потому что эти романтические - подчеркиваю, романтические - отношения не были секретом для кого-то из нашей команды (оркестра старинной музыки Collegium Musicum Riga), - пишет Монта. - Оказывается, десять долгих лет она «терпела» унижения от дирижера, с которым флиртовала во время репетиций, улыбалась, ходила с Марисом в рестораны, решала, какие оперы будут исполнены, какие солисты будут выступать чаще, чем другие.

Она, казалось, гордилась своим профессиональным успехом, ни словом не обмолвившись о «страданиях». Марис Купчс давно говорил всем, что она останется вместо него, когда он решит уйти на заслуженный отдых, и она не возражала. Оркестранты уже давно говорили об их романтическом союзе. Марис смотрел на нее сияющими глазами, казалось, к нему вернулись энергия и радость, он был влюблен по уши. Она же носила одежду, купленную Марисом у известных дизайнеров, ее коллекция наручных часов пополнялась, а вместе с ней и уверенность в себе и чувство превосходства. (...)

Осенью 2023 года Марис призналась, что их отношения начали разлаживаться, потому что в них появился третий лишний. Потом отношения разладились. По старой привычке она звонила Марису, чтобы сообщить о своих финансовых трудностях. После таких звонков Марис спешил ей на помощь, говоря: «Мне ее жалко, близкий человек, я даю». Но его терпение иссякло, и подаяние прекратилось. Она продолжала играть в оркестре до марта прошлого года, когда она публично, перед оркестром, объявила, что уходит с работы менеджера по профессиональным причинам. В разговоре со мной она призналась, что хочет играть больше. И снова ни слова об «эксплуатации».

«В голову приходят две еретические мысли, - комментирует это письмо автор материала Элита Вейдемане. - Первая: как хорошо, что у нас теперь есть Стамбульская конвенция, которая защищает честь женщин. Вторая: чтобы обвинить мужчину в том, что тебе не нравится, достаточно придумать «сексуальное домогательство», которое невозможно доказать, и дело сделано - его дальнейшая жизнь фактически сломана. Однако неясно, на каком основании полиция утверждает, что в ходе досудебного расследования были собраны доказательства, позволяющие привлечь подозреваемого мужчину к ответственности по статьям Уголовного кодекса об изнасиловании и сексуальном насилии. Что именно это за доказательства, если допрашиваются только потерпевшие (?), а противоположных голосов не слышно?»

Будет новый суд по иску о восстановлении на работе

Ну, и наконец, третья новость - от агентства LETA: Марис Купчс обжаловал решение Рижского окружного суда об отклонении его иска о восстановлении на работе. Теперь дело будет рассматривать Рижский окружной суд.

Сообщалось, что суд первой инстанции также постановил обязать Купчса оплатить судебные издержки в размере 1306 евро.

Купчс потерял должность заведующего кафедрой старинной музыки, а затем и преподавателя Академии музыки после того, как его имя неоднократно упоминалось в скандале, связанном с сексуальными домогательствами и эмоциональным насилием. По словам пресс-секретаря академии Даце Тейсе, в данном случае спор заключается в том, является ли решение Государственной полиции о введении мер безопасности, запрещающих Купчсу занимать должности, которые он занимал, достаточным основанием для прекращения трудовых отношений.

Ранее Рижский городской суд отклонил иск другого бывшего преподавателя и бывшего заведующего кафедрой Роланда Кронлакса к Академии музыки. Он также оспаривал свое увольнение.