Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Января Завтра: Parsla, Tina, Valentina
Доступность

Домский собор погружается в землю: здание под угрозой

© Lsm.lv 30 января, 2025 12:19

Для настроения 0 комментариев

Домский собор всё больше погружается в землю, его фундамент необходимо срочно укреплять. Здание стоит на старинных деревянных сваях, но из-за периодического понижения уровня грунтовых вод они пришли в негодность, а опирающиеся на них каменные конструкции деформируются, рассказывает LSM+. 

«Домский собор начали строить в начале 13-го века с восточной стороны. На протяжении веков здание расширяли. Планировалось строить церковь с двумя башнями. Видим, что фундамент серьёзный. Но проблема в том, что это место, как и берег Даугавы, илистое, с наносами деревьев и так далее. Чтобы скрепить этот грунт, были забиты деревянные сваи, они уходят в разные места под фундамент церкви. Из-за изменения уровня грунтовых вод сезонно и по всяким другим причинам деревянные сваи соприкасаются с воздухом и из-за этого уничтожаются бактериями. Они становятся мягкими, как мочалка», - объясняет глава общины Домского собора Каспар Упитис..

Из-за этого все каменные конструкции, которые опираются на сваи деформируются. Происходит неравномерная усадка, появляются трещины в сводах. На трещинах установлены специальные датчики, которые показывают, что ситуация постепенно ухудшается. А значит на головы посетителей в любой момент могут начать падать тяжёлые куски штукатурки с высоты 20- 26 метров. Чтобы это предотвратить необходимо укрепить фундамент Домского собора.

«Другая проблема, которая нам угрожает — последствия проведённой примерно в 1985 году реконструкции площади Домского собора, в результате которой уровень земли был понижен, образовалась эта яма. С одной стороны, идея была хорошей, ведь это позволило лучше представить величие архитектуры собора. Но с точки зрения здания в целом это ухудшило его состояние. Здесь, на северной стороне, тоже видны очень серьёзные трещины в сводах», — констатирует глава общины Домского собора.

Представитель министерства культуры Лита Кокале говорит, что средства на ремонт есть только частично: «Ансамбль Рижского Домского собора и монастыря — это сакральное строение государственного значения — Рижский Домский собор и Музей истории Риги и мореходства. Сколько на это нужно денег, в Министерстве культуры пока не готовы сказать, поскольку ещё необходимо провести исследования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 73 реакций
Комментарии (0) 73 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвия за три года не выдала России ни одного человека по запросу

Важно 14:56

Важно 0 комментариев

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года прокуратура Латвии получила от России 11 запросов об экстрадиции, однако ни один из них не был удовлетворен, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года прокуратура Латвии получила от России 11 запросов об экстрадиции, однако ни один из них не был удовлетворен, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Бришкенс и велосипед: ViVi презентовали первый поезд, оснащенный держателями для двухколесных. ФОТО

Важно 14:32

Важно 0 комментариев

После неоднократных жалоб пассажиров на то, что в новых электричках ViVi нет места для велосипедов, недостаток был исправлен. И вот сегодня министр сообщения Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) лично протестировал новые держатели в первом оборудованном ими поезде Pasažieru vilciens.

После неоднократных жалоб пассажиров на то, что в новых электричках ViVi нет места для велосипедов, недостаток был исправлен. И вот сегодня министр сообщения Каспарс Бришкенс (Прогрессивные) лично протестировал новые держатели в первом оборудованном ими поезде Pasažieru vilciens.

Читать

В Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом (ВИДЕО)

Мир 14:23

Мир 0 комментариев

Заходивший на посадку Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту лайнера находились 64 человека. 

Заходивший на посадку Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту лайнера находились 64 человека. 

Читать

«Задаю встречный вопрос: как 35 процентов могут дискриминировать 65?» Несколько цитат Яниса Петерса

Латышские СМИ 14:19

Латышские СМИ 0 комментариев

Журналист Михаил Губин на своей странице ФБ вспомнил несколько цитат Яниса Петерса (1939-2025) - поэта, писателя, политика и дипломата. Они относятся к разным периодам его жизни. Полагаем, нашим читателям они тоже будут интересны.

Журналист Михаил Губин на своей странице ФБ вспомнил несколько цитат Яниса Петерса (1939-2025) - поэта, писателя, политика и дипломата. Они относятся к разным периодам его жизни. Полагаем, нашим читателям они тоже будут интересны.

Читать

«У вас так мало мозгов, чтобы выучить латышский?!» Вейдемане схватилась с Элксниньшем из-за проверки педагогов

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) попросил прекратить проверку знаний государственного языка у учителей в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ при выполнении учебных программ. На это публицист Элита Вейдемане в интервью программе Preses klubs на телеканале TV24 обвинила Элксниньша в предвыборном популизме.

Читать

Дорогой наш мусор: как его выбрасывать по-новому?

Бизнес 13:56

Бизнес 0 комментариев

Кто бы еще лет семь назад мог подумать, что плата за мусор будет методично подниматься, а сама процедура вывоза бытовых отходов станет дорогостоящим шоу...

Кто бы еще лет семь назад мог подумать, что плата за мусор будет методично подниматься, а сама процедура вывоза бытовых отходов станет дорогостоящим шоу...

Читать

Мы обязуемся продолжать военную помощь: Браже о поддержке Украины

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Приоритетом Латвии является всесторонняя поддержка Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже в ходе ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме.

Приоритетом Латвии является всесторонняя поддержка Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже в ходе ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме.

Читать