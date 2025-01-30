Домский собор погружается в землю: здание под угрозой

«Домский собор начали строить в начале 13-го века с восточной стороны. На протяжении веков здание расширяли. Планировалось строить церковь с двумя башнями. Видим, что фундамент серьёзный. Но проблема в том, что это место, как и берег Даугавы, илистое, с наносами деревьев и так далее. Чтобы скрепить этот грунт, были забиты деревянные сваи, они уходят в разные места под фундамент церкви. Из-за изменения уровня грунтовых вод сезонно и по всяким другим причинам деревянные сваи соприкасаются с воздухом и из-за этого уничтожаются бактериями. Они становятся мягкими, как мочалка», - объясняет глава общины Домского собора Каспар Упитис..

Из-за этого все каменные конструкции, которые опираются на сваи деформируются. Происходит неравномерная усадка, появляются трещины в сводах. На трещинах установлены специальные датчики, которые показывают, что ситуация постепенно ухудшается. А значит на головы посетителей в любой момент могут начать падать тяжёлые куски штукатурки с высоты 20- 26 метров. Чтобы это предотвратить необходимо укрепить фундамент Домского собора.

«Другая проблема, которая нам угрожает — последствия проведённой примерно в 1985 году реконструкции площади Домского собора, в результате которой уровень земли был понижен, образовалась эта яма. С одной стороны, идея была хорошей, ведь это позволило лучше представить величие архитектуры собора. Но с точки зрения здания в целом это ухудшило его состояние. Здесь, на северной стороне, тоже видны очень серьёзные трещины в сводах», — констатирует глава общины Домского собора.

Представитель министерства культуры Лита Кокале говорит, что средства на ремонт есть только частично: «Ансамбль Рижского Домского собора и монастыря — это сакральное строение государственного значения — Рижский Домский собор и Музей истории Риги и мореходства. Сколько на это нужно денег, в Министерстве культуры пока не готовы сказать, поскольку ещё необходимо провести исследования.