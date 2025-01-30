«Держите кошелек шире!» Платить за парковку придется даже у дома в спальном районе Риги?

Сообщается, что стоимость платы за парковку рядом с домом для жителей Риги за календарный месяц снижена: в зоне A – с 70 до 55 евро, в зоне B – с 55 до 40 евро, в зоне C – с 40 до 25 евро, в зоне R – с 85 до 70 евро, а в зоне D – с 25 до 15 евро.

Однако в городе, в том числе в Рижской думе, всё чаще обсуждают возможность взимать плату за парковку на улицах во всем городе, включая окраины и спальные районы. Какой будет эта плата – пока неизвестно, но такие разговоры вызывают тревогу среди рижан. Может оказаться, что даже в частном секторе больше не получится бесплатно оставить машину возле собственного дома .

В то же время есть и те, кто поддерживает эту идею. Они опасаются, что, если сбудутся различные обещания, в том числе инициатива Шлесера взимать плату с каждого автомобиля, въезжающего в центр города из пригорода, предоставляя им взамен бесплатный общественный транспорт, улицы микрорайонов превратятся в огромные парковки. Возможно, эти люди надеются, что им самим не придётся платить за стоянку у дома.

Жительница района Биерини, Нелда Гаваре, написала в Facebook: "Фрагмент протокола заседания Комитета сообщения Рижской думы. Теперь некоторые депутаты все громче предлагают сделать парковку на обочине дороги платной по всей Риге. Так сказать, если у вас есть машина - держите кошелек шире. Остается только один вопрос: будет ли общественный транспорт в Риге нормально работать, чтобы можно было добираться КУДА-НИБУДЬ. Потому что, например, в моем районе не планируется увеличивать количество автобусов, не говоря уже об увеличении их частоты в поздние вечерние часы".