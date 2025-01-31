Суд: у уклонистов из России есть право на защиту в Германии

Российские уклонисты, находящиеся в Германии, имеют право на субсидиарную защиту. Об этом административный суд Берлина сообщает в пятницу, 31 января, ссылаясь на два решения 33-й Палаты, вынесенные 20 января.

Истцами выступили граждане РФ призывного возраста, обратившиеся в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев с просьбой предоставить им статус лиц под субсидиарной защитой. Они утверждали, что еще не прошли военную службу в России, поэтому в случае возвращения на родину им грозит призыв в армию и отправка на войну против Украины. Германское ведомство сначала отклонило эти заявления, однако поданные на это решение судебные иски были удовлетворены.