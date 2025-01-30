«Полтора месяца без электричества! Как так жить?» Жильцы дома в Риге оказались в ужасных условиях

На данный момент электричество на этаже есть только в общем коридоре. Житель дома Сильвестр быстро показывает помещения своего этажа, в том числе небольшую квартиру, которая, к счастью, не пострадала от огня. В этих помещениях требуется ремонт, но для его проведения жителям этажа необходимо временно переселиться в другие квартиры в этом же доме.

Сильвестр беспокоится о своём жилье, ведь он вложил в него много денег и самостоятельно делал ремонт. Он считает, что мог бы продолжать жить в квартире, пока идёт ремонт, но боится, что после работ его не пустят обратно. А его соседка Занда рассказывает, что долгое время после пожара никто не обращал внимания на то, что люди живут без электричества.

"Это ненормально. Пожар произошёл 10 декабря, а до января ни социальные службы, ни Рижская дума, никто не проявил никакого интереса. Люди жили без электричества, без ничего. Вся еда испортилась. Им вообще наплевать!" – возмущается Занда, которая по-прежнему живёт без электричества.

Правда, во всём доме электричество восстановили в тот же день, за исключением части третьего этажа. Особенно тяжело приходится жильцам с ограниченными возможностями. Соседка рассказывает, что ей стало очень сложно передвигаться. Со слезами на глазах говорит, что её единственная радость и друг – это телевизор. А без электричества – ничего нет!

"Я должна это терпеть? Мы все плачем – и я, и соседи. Как может себя чувствовать человек, который больше месяца живёт без электричества? Мы ждём и ждём помощи", – говорит соседка Занды.

Закопчённый коридор освещает временно проведённое электричество, но оно не доходит до общих туалетов и душевых, из-за чего жильцы не могут постирать одежду.

"Дети мои, полтора месяца без электричества! Как так жить? Посмотрите, у меня одежда валяется по всему дому. Так нельзя! Надо хоть немного по-человечески!" – возмущается соседка Сильвестра.

Люди не понимают, как долго им ещё предстоит страдать. Хотя сейчас для них уже подготовлены другие комнаты в этом же доме, часть жильцов отказывается переселяться и хочет остаться в своих квартирах. Женщины с ограниченными возможностями готовы переехать, но говорят, что обещанный Рижской думой помощник из соцслужбы так и не пришел.

Сильвестр в полной растерянности, не понимая, почему их заставляют вывозить все вещи из квартир, как будто их переселяют насовсем.

Также неясен вопрос с оплатой. Никто не знает, придётся ли теперь платить сразу за две квартиры. Часть жителей третьего этажа категорически против переезда, так как подозревают, что после ремонта их не пустят обратно в любимые комнаты.