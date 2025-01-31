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На восточной границе планируют завершить создание технологической инфраструктуры за два года

© LETA 31 января, 2025 20:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) планирует завершить создание технологической инфраструктуры на восточной границе Латвии к концу 2026 года, сообщил в пятницу на мероприятии для СМИ председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс.

Он отметил, что проектирование инфраструктуры на латвийско-белорусской границе находится в завершающей стадии, а на латвийско-российской границе в конце февраля уже могут начаться строительные работы.

Озолс сообщил, что в строительстве технологической инфраструктуры границы участвуют более 50 компаний, проект разделен на две фазы, и реализовать его планируется за два года.

Технологическая инфраструктура на границе будет состоять из нескольких блоков - получение информации о грузах, транспортных средствах и лицах, планирующих пересечь границу, что позволит формировать их потоки, размещение видеокамер и датчиков для улучшения взаимодействия между службами и интеграция информационных систем различных работающих на границе служб.

Как рассказал руководитель ЛГЦРТ, некоторые из систем планируется запустить в тестовом режиме уже этой весной, а полностью они могут быть введены в эксплуатацию весной 2026 года.

Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс подчеркнул, что создание технологической инфраструктуры облегчит работу пограничников - будет проще выявлять не только случаи нарушения границы, но и подготовку к ним.

Как сообщалось, на строительство технологической инфраструктуры на латвийско-белорусской границе выделено 96 млн евро, в том числе 72 млн евро из средств Европейского союза, а 24 млн евро - из госбюджета. В рамках проекта планируется построить 173 км технологической инфраструктуры.

В свою очередь на строительство технологической инфраструктуры на латвийско-российской границе из бюджета на 2024-2026 гг. выделено 36,2 млн евро, что позволит реализовать две первые очереди проекта.

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