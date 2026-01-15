Министр частично приостановил планирование, так как, по его мнению, оно вводит незаконные ограничения на производство возобновляемых энергоресурсов и приводит к негативным последствиям для всех самоуправлений.

ЛСС призывает премьер-министра срочно созвать совещание с ответственными министрами и представителями ЛСС, подчеркивая, что в течение двух недель самоуправления должны принять решения о дальнейших действиях.

Организация отмечает, что Министерство умного управления и регионального развития длительное время не разрабатывало единые руководящие принципы по решению вопросов ветропарков в рамках территориального планирования, а также выражает недоумение по поводу правового обоснования распоряжения.

ЛСС подчеркивает, что планирование развития территории относится к компетенции самоуправлений и что действующие нормы позволяют самоуправлениям определять территории, где строительство ветряных электростанций запрещено. По мнению организации, распоряжения министра противоречат Европейской хартии местного самоуправления.

ЛСС также указывает на находящиеся в стадии подготовки поправки к закону об оценке влияния на окружающую среду, подчеркивая, что политические решения об использовании территории должны приниматься в процессе территориального планирования. Самоуправления настаивают, что приостановка планирования ограничивает их автономные права.