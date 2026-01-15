Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра (1)

© LETA 15 января, 2026 19:27

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Министр частично приостановил планирование, так как, по его мнению, оно вводит незаконные ограничения на производство возобновляемых энергоресурсов и приводит к негативным последствиям для всех самоуправлений.

ЛСС призывает премьер-министра срочно созвать совещание с ответственными министрами и представителями ЛСС, подчеркивая, что в течение двух недель самоуправления должны принять решения о дальнейших действиях.

Организация отмечает, что Министерство умного управления и регионального развития длительное время не разрабатывало единые руководящие принципы по решению вопросов ветропарков в рамках территориального планирования, а также выражает недоумение по поводу правового обоснования распоряжения.

ЛСС подчеркивает, что планирование развития территории относится к компетенции самоуправлений и что действующие нормы позволяют самоуправлениям определять территории, где строительство ветряных электростанций запрещено. По мнению организации, распоряжения министра противоречат Европейской хартии местного самоуправления.

ЛСС также указывает на находящиеся в стадии подготовки поправки к закону об оценке влияния на окружающую среду, подчеркивая, что политические решения об использовании территории должны приниматься в процессе территориального планирования. Самоуправления настаивают, что приостановка планирования ограничивает их автономные права.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?
Важно

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию
Важно

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»
Важно

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Читать
Загрузка

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы» (1)

Важно 21:12

Важно 1 комментариев

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе (1)

Новости Латвии 21:02

Новости Латвии 1 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было? (1)

Важно 20:47

Важно 1 комментариев

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Читать

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро (1)

Важно 20:24

Важно 1 комментариев

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Читать

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас (1)

Всюду жизнь 20:06

Всюду жизнь 1 комментариев

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Читать

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию (1)

Важно 20:06

Важно 1 комментариев

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Читать