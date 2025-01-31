«Зепчик превращается в Болливуд»: в микрорайоне перекроют улицы и будут стрелять

Сообщение о том, что "Зепчик превращается в Болливуд съёмки кино взрывы погони стрельба" опубликовал в Фейсбуке один из жителей рижского микрорайона Зиепниеккалнс.

Человек в общем-то растиражировал информацию с домовой доски объявлений - поместил фото. Обычно жители на такие объявления внимания обращают мало, хотя стоило бы.

В частности, сообщается, что с 15 по 19 февраля, съёмки художественного фильма будут проходить на участках улиц Залениеку и Эбельмуйжас. Практически в центре микрорайона. И кое-какие неудобства жителям это доставит. Например, улицы эти будут частично закрыты, зато автовладельцам выделят дополнительные парковочные места.

Жителям предлагается заранее созвониться с фирмой-организатором и договориться о парковках по тел. 26001958.

Сообщается, что съемки организует фирма Forma Pro Film, которая просит не стесняется обращаться по телефону за разъяснениями. В массовку, жаль, никого из местных не зовут...

...В сети, конечно, развернулась дискуссия. Мало того, что в данный момент почти что весь район перекопан в связи со строительством 4-й очереди Южного моста, теперь ещё и этот "экшен". С другой стороны, стресс-то обещают позитивный...

-А где информация от самоуправления? У нас никаких объявлений не висит.... Может это вообще мошенники

-может и мошенники- рейдерский захват стоянки

-это не мошенники, известная компания Forma Pro Films, знакома лично