Latvijas valsts ceļi допускает, что в этом году сезон дорожного ремонта начнется раньше

Отвечая на вопрос, повлияла ли теплая зима на планы дорожно-строительных работ, Кононова сказала, что дорожные объекты в прошлом году были подготовлены к технологическому перерыву на зиму и временно возобновлять работы нецелесообразно.

В то же время, как отметила представитель LVC, если наступят устойчивые погодные условия, которые подходят для дорожных работ, сезон начнется раньше, чем в другие годы.

Кононова также отметила, что на некоторых мостах строительные работы продолжаются и в зимний период.

LVC управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование для ее содержания и организует закупки для нужд автодорожной сети. В управлении LVC находится более 20 тыс. км государственных автодорог.