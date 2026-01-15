Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Барро отметил, что Франция вместе с Данией участвует в военных учениях, тем самым подтверждая солидарность с Данией. Он акцентировал внимание на том, что Гренландия является территорией Европы и безопасность Арктики неотделима от европейской безопасности.

Браже на пресс-конференции подчеркнула, что вопрос Гренландии важен в контексте трансатлантической безопасности. Она напомнила, что и во время холодной войны в Гренландии было значительное присутствие США, и подчеркнула, что прямой диалог между Данией и США является лучшим способом решения вопросов, связанных с безопасностью.

Говоря о войне в Украине, Барро подчеркнул, что главным препятствием миру является российский диктатор Владимир Путин. Барро обратил внимание на то, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины с целью создания чрезвычайного положения в энергетике. Министр заверил, что Франция вместе с партнерами продолжит оказывать давление на Россию.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах Европы с Россией о мире в Украине, Браже подчеркнула, что Россия не изменила своей позиции и не поступает сигналов о том, что она намерена отказаться от своих стратегических целей, предусматривающих подчинение Украины и пересмотр архитектуры европейской безопасности. Если Россия практическими действиями продемонстрирует желание достичь мира, Европа в случае необходимости будет готова вступить в переговоры, заверила министр иностранных дел Латвии.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник Браже Сигне Знотиня-Знота, для министра Европы и иностранных дел Франции это первый визит в Латвию. В ходе встречи министры обсудили безопасность и оборону евроатлантического пространства, сотрудничество в Европейском союзе и НАТО, поддержку самообороны Украины и меры давления в отношении России, укрепление внешней границы ЕС и НАТО, многолетние бюджетные приоритеты ЕС и расширение Евросоюза.

Кроме того, министры обсудили сотрудничество Латвии и Франции в Совете безопасности ООН, включая созванное Латвией на этой неделе экстренное совещание в связи с атакой России на Украину с использованием баллистической ракеты, а также состоявшееся в четверг экстренное совещание по действиям иранского режима против народа Ирана.

Обе страны намерены углублять сотрудничество в экономике, обороне и сфере информационной интеграции. Франция занимает 13-е место среди внешнеторговых партнеров Латвии. За девять месяцев 2025 года общий внешнеторговый оборот между странами составил 991 млн евро.

Общий экспорт товаров и услуг во Францию составил 602 млн евро, увеличившись на 7,23% по сравнению с девятью месяцами 2024 года. По объему иностранных вложений в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий Франция занимает 18-е место с общим объемом инвестиций в 125 млн евро и 272 предприятиями.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что США необходимо получить Гренландию из соображений безопасности, так как в противном случае этот остров может оказаться под контролем Китая или России.

Дания отвергает территориальные амбиции Трампа и заявила, что укрепит военное присутствие на ее автономной территории в Гренландии.