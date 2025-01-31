Китай строит под Пекином командный центр в 10 раз больше Пентагона

Китай строит под Пекином гигантский командный центр для вооруженных сил, сообщила газета Financial Times (FT) в четверг, 30 января. Издание ссылается на анализ спутниковых снимков, изучаемых разведкой США и оказавшихся в его распоряжении.

Объект располагается в 30 километрах к юго-западу от столицы КНР и будет как минимум в 10 раз больше штаб-квартиры министерства обороны США, привела газета оценку нескольких бывших и действующих американских чиновников. По их мнению, объект будет включать укрепленные бункеры для руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК), способные защитить военное руководство КНР даже в случае ядерной войны.