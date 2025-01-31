Хотел напугать подругу? «Пропавший» рэпер нашелся живым, но невредимым ли?

Полиция приостановила поиски Штруберга. Если обычно полиция в своих объявлениях о поиске пропавших людей использует формулировку «Найден живым и невредимым», то в данном случае в социальных сетях появилось сообщение «Найден живым».

Как сообщалось, поиски мужчины были начаты вчера вечером, когда его в последний раз видели в полночь в Виляни Резекненского района. Утром стало известно, что мужчину видели в Риге.

Согласно сообщениям его родственников, поиски были начаты после того, как музыкант опубликовал мрачное сообщение в социальных сетях и исчез.