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Хотел напугать подругу? «Пропавший» рэпер нашелся живым, но невредимым ли?

© LETA 31 января, 2025 15:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Рэпер и участник кино Кристапс Струбергс, о пропаже которого полиция заявила вчера вечером, найден живым, сообщил агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране.

Полиция приостановила поиски Штруберга. Если обычно полиция в своих объявлениях о поиске пропавших людей использует формулировку «Найден живым и невредимым», то в данном случае в социальных сетях появилось сообщение «Найден живым».

Как сообщалось, поиски мужчины были начаты вчера вечером, когда его в последний раз видели в полночь в Виляни Резекненского района. Утром стало известно, что мужчину видели в Риге.

Согласно сообщениям его родственников, поиски были начаты после того, как музыкант опубликовал мрачное сообщение в социальных сетях и исчез.

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