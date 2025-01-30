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Метеорологическая зима начнется в Риге на следующей неделе: прогноз

© LETA 30 января, 2025 12:37

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На следующей неделе в Риге может закончиться метеорологическая осень и наступит метеорологическая зима, свидетельствуют прогнозы "Global Forecast System".

Метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, этот критерий еще не достигнут на станциях метеонаблюдений в центре Риги, а также в некоторых других частях страны - в основном на Курземском побережье, где продолжается метеорологическая осень.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии с 4 по 10 декабря была минусовой.

С 1 декабря средняя температура воздуха в центре Риги была ниже нуля только 11 дней. Самым продолжительным периодом были четыре дня подряд 3-6 января.

Самая низкая среднесуточная температура воздуха в столице составила -3,2 градуса 5 января, а самая высокая - +7,5 градуса 19 декабря.

Согласно текущим прогнозам "Global Forecast System", метеорологическая зима в Риге начнется 4 февраля, когда среднесуточная температура воздуха в течение длительного времени будет ниже нуля, а временами мороз усилится до -7 градусов.

До 3 февраля временами ожидаются осадки, может образоваться снежный покров, но сильного снега не прогнозируется.

По последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели в Латвии ожидается средняя температура, соответствующая февральской норме. Ранее прогнозировалось, что средняя температура в феврале будет на 4 градуса выше средней температуры 1991-2020 гг.

По прогнозам, теплая погода вернется в середине февраля или во второй половине месяца, когда может начаться метеорологическая весна.

 

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