Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

В то же время данные ЕС о торговле показывают, что крупнейшее падение экспорта в Россию произошло в первый год войны, а затем объемы между странами ЕС и государствами-агрессорами менялись умеренно. Согласно данным "Norstat", полный разрыв экономических связей с Россией больше всего поддерживают жители Риги (40%), тогда как среди жителей крупных городов таких респондентов 23%, а среди сельских жителей - 36%. Из этого можно заключить, что рижане чувствуют себя в большей безопасности и считают, что последствия такого запрета для них будут меньше (например, безработица из-за банкротства отдельных предприятий).

Поддержка запрета на импорт выше, а против него высказались 45%.

Мужчины настроены более прагматично и менее радикально. Менее радикальны также люди старше 40 лет. Половина опрошенных заявила, что не готова платить больше за товары, если это будет необходимо для прекращения торговли с Россией или Белоруссией.

Таким образом, люди формально поддерживают запреты, но готовы платить за это только в случае незначительного роста расходов. Лишь 9% считают, что экспорт нужно запретить немедленно, даже если это приведет к банкротству предприятий.

Официальная статистика показывает, что с начала войны в Украине объемы импорта и экспорта стран ЕС с Россией и Белоруссией существенно уменьшились. Санкции, запреты на импорт и экспорт, а также ценовые потолки на энергоресурсы резко изменили торговые потоки. По сравнению с первым кварталом 2021 года в первом квартале 2025 года импорт ЕС из России уменьшился на 86%, экспорт - на 58%, а импорт из Белоруссии - на 77%. До войны Россия была одним из крупнейших торговых партнеров ЕС, но за три года ее роль значительно уменьшилась. (Dienas Bizness)