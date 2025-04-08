Больше всего подорожали овощи и шоколад: как изменились цены на жизнь в Латвии в марте

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос на 1,9% в марте по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В марте 2025 года по сравнению с февралем 2025 года наиболее значительное влияние на изменение уровня цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта), одежда и обувь (+0,3 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,2 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,1 процентного пункта), здравоохранение (+0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (-0,1 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с транспортом (-0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,3%.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен за месяц внесли свежие овощи (+7%) и шоколад (+11,9%). Также подорожали свежие фрукты (+3,1%), мясо птицы (+2,6%), яйца (+4,2%), маргарин (+12,2%) и говядина (+7,1%). Из-за завершения акций подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+2,7%), сыр и творог (+1,9%) и йогурт (+4,1%). Подешевела свинина (-2,4%), а кофе (-1,1%), фруктовые и овощные соки (-3,2%), картофель (-4,1%) и молоко (-1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за месяц на 3 %, в основном за счет повышения акцизов на алкогольные напитки с 1 марта. Средний уровень цен на алкогольные напитки вырос на 2,9 %, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 3,2 %.

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 6,4 %, при этом средний рост цен на одежду составил 5,2 %, а на обувь - 11,1 %.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,7 %. Наиболее значительное снижение цен в группе произошло на электроэнергию (-3,9%), в то время как цены на отопление выросли (+0,6%).

В группе здравоохранения цены за месяц выросли на 0,8 %. Подорожали фармацевтические препараты и стоматологические услуги.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 0,7 %, в основном за счет снижения цен на топливо на 4,2 %. В том числе дизельное топливо подешевело на 4,4 %, бензин - на 4,6 %, автогаз - на 0,5 %. Подорожали пассажирские авиаперевозки, а также техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта. Прочие услуги для личного автотранспорта также подорожали, в основном из-за повышения цен на техосмотр с 1 марта.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1,3 %, при этом подорожали подписка на телевидение, комплексный отдых и цветы.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц был отмечен на услуги общественного питания, мебель для дома и телекоммуникационные услуги. Цены на средства личной гигиены и косметические товары снизились.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,7 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,7 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,3 процентного пункта), здравоохранение (+0,3 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,2 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с транспортом (-0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внесли кофе (+16,2%) и шоколад (+37,4%). Также подорожали мясо птицы (+11,5%), сливочное масло (+31,1%), молочные продукты (+9,8%), свежие овощи (+5,8%) и кондитерские изделия (+6%). Цены выросли на хлеб (+3,4%), вяленое, соленое или копченое мясо (+3,6%), свежие фрукты (+5,4%), сыр и творог (+3,8%), яйца (+9,1%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+11,4%), растительное масло (+13,1%), оливковое масло (+12,7%) и йогурт (+5,5%). Снизились цены на сахар (-24,5%), свинину (-1,6%), муку и другие зерновые продукты (-3,4%).

Средняя цена на алкогольные напитки и табачные изделия выросла за год на 9,8 %. Табачные изделия подорожали за год на 21,6 %, а алкогольные напитки - на 3,9 %, причем подорожали крепкие спиртные напитки, вино и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год вырос на 1,2 %. Наиболее значительно за год подорожало электричество (+9,7 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,5%), услуги по содержанию и ремонту (+9,5%), вывоз мусора (+10,4%), аренда жилья (+6,7%), баллонный сжиженный газ (+12,8%), услуги водоснабжения (+4,8%) и канализации (+4,1%). С другой стороны, подешевели отопление (-8,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-4,7%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,6 %. За год подорожали стоматология, услуги специалистов, фармацевтические продукты, услуги медицинские лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 2,1 %, что обусловлено падением цен на топливо на 6,3 %. Дизельное топливо подешевело на 9 %, бензин - на 7,7 %, автогаз - на 28,8 %. Цены на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили также снизились за год. Цены выросли на прочие услуги для личного автотранспорта, автомобильный пассажирский транспорт, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 4,9 %, при этом подорожали подписка на телевидение, услуги по организации досуга и спорта, газеты и журналы, пакетные услуги по организации досуга и цветы.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был отмечен на услуги общественного питания, телекоммуникационные услуги, дошкольное образование. Цены снизились на товары личной гигиены и красоты, автострахование.