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Больным в школу нельзя: чиновники определили симптомы, когда родителям следует оставить ребенка дома

© Lsm.lv 15 октября, 2024 18:33

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Если у ученика налицо явные симптомы инфекционного заболевания, ему нельзя посещать учебное заведение — такое правило сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает LSM+.

Министерство здравоохранения в аннотации констатирует, что люди часто, заболев, идут на работу, учебу, мероприятия и пр. Поэтому оно предложило — и правительство сегодня поддержало — правила о гигиене в школах, техникумах и других учреждениях дополнить пунктом, который поможет родителям понять, когда заболевшего ребенка следует оставить дома.

Звучит он так: «Чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания в учебном заведении, учащийся не посещает учебное заведение, если у него есть признаки острого инфекционного заболевания (понос, рвота, пожелтение кожи, слизистой оболочки или глазных яблок, повышенная температура, высыпания инфекционного происхождения)». Чиновники отмечают, что родители при этом должны проинформировать учебное заведение.

Минздрав также отмечает, что самые распространенные инфекционные заболевания обычно проходят сами независимо от того, какие медикаменты принимает больной и что острая фаза чаще всего может длиться до трех дней, после чего состояние понемногу улучшается. В течение учебного года может быть до трех таких эпизодов; бежать к врачу при этом не надо, поскольку посещение медучреждения у ребенка в таком состоянии может вызвать не выздоровление, а осложнения.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) разработал рекомендации, что делать при Covid-19, гриппе и других острых инфекциях верхних дыхательных путей.

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