«Больничные листы выдаются с легкой руки, их обоснованность вызывает сомнения»: главврач Детской больницы

Главный врач Детской больницы Ренате Снипе высказывает мнение, что такая ситуация весьма тревожна:

"В принципе, если человек болеет долго болеет, его могут уволить с работы. Будучи на месте работодателя понятно, что кто-то должен выполнять эту работу». Ренате Снипе считает, что недовольство работодателя в такой ситуации объяснимо.

"Законодательством оговорено, как долго человек не может работать, когда он болен", - отмечает главврач Детской больницы, однако подчеркивает, что это комплексная проблема из-за недостаточного финансирования здравоохранения.

Из-за непропорционально больших очередей человек просто не обращается к врачу, ему не ставят диагноз и в результате он не получает лечение. Затем наступает длительная болезнь, приводящая к потере работы.

С другой стороны, она отмечает другую важную часть этой проблемы: «Больничные листы выдаются с легкой руки, и есть сомнения в их обоснованности». Однако исправить это сложно, потому что, как поясняет Ренате Снипе, во всех случаях, когда проводились проверки, всегда все было в порядке, потому что документы оформлены правильно.

«Работодатель оказался в ситуации заложника. Даже если у него есть подозрение, что что-то не так, доказать это практически невозможно. Поэтому это очень и очень сложная ситуация», — говорит Ренате Снипе, главный врач Детской больницы.