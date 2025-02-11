Больничная контрразведка: от врачей требуют отчитываться о контактах с лицами из третьих стран

Если вы — сотрудник больницы Страдиня, то у руководства больницы к вам много вопросов. В редакцию общественного СМИ попало распоряжение для сотрудников, в нём говорится следующее: нужно сообщать в службу безопасности больницы обо всех поездках в страны, которые не входят в ЕС и НАТО, а также о всех контактах с лицами из этих стран.

Вот солнечная Грузия — национальная авиакомпания airBaltic летает туда по несколько раз в неделю. Планируете отпуск в Тбилиси или Батуми — сообщите службе безопасности больницы. Узбекистан, Азербайджан, да тот же Египет, не говоря уже о РФ и Белоруссии, — сообщите. Куда, когда, в какие города, зачем, на какие деньги? Ну а если никуда не летите, а просто общаетесь с кем-то, из стран, не входящих в ЕС или НАТО – вопросов к вам еще больше.

Если конкретно, то служба безопасности хочет знать вот что. Время и место контакта с человеком из третьей страны, имя, фамилия, возраст, род занятий контактного лица, характер контакта (это родственник, знакомый, одноклассник, однокурсник), обстоятельства знакомства и время, когда оно произошло, вид, характер контактов (очно, по электронной почте, по телефону), и т.д. Ну и, наконец, каналы связи, которые использует лицо — номер его телефона, электронная почта, другие средства связи.

Своё распоряжение больница подкрепляет главным образом просьбой со стороны Службы госбезопасности. СГБ ведёт работу, чтобы сократить риски, связанные с активностью иностранных служб безопасности против жителей Латвии. Чтобы не дать спецслужбам получить охраняемую информацию и как-либо повлиять на принимаемые внутри страны решения, СГБ просит учреждения и госпредприятия сотрудничать и предоставлять в службу всю эту информацию — о поездках и о контактах.

Журналисты сегодня несколько часов ждали комментарии от больницы Страдиня, но в итоге получил отказ — с формулировкой, что такие вещи всё-таки нужно согласовывать со Службой госбезопасности.

При этом в больнице подтверждают, что такое распоряжение есть. Более того, знают о нём и сотрудники больницы. Как нам сегодня сообщили в профсоюзной организации стационара, в этот четверг, 13 февраля, пройдёт собрание, на котором работникам расскажут о сути и о причине таких требований, после этого профсоюз сможет их прокомментировать. Само распоряжение датировано 5-м февраля, то есть объяснить его суть сотрудникам планируют через неделю после распоряжения.

Не слишком ли много личной информации планирует собирать больница? В том числе и о людях, которые не давали никакого согласия на её разглашение. Заместитель директора Госинспекции данных Ласма Дилбе говорит, что не видит для этого правового основания.

«Если предположить, что больница делает это по просьбе Службы госбезопасности, то, конечно, такие просьбы для больницы обязательны к исполнению. Но, согласно закону об учреждениях госбезопасности, предоставлять нужно ту информацию, которая уже находится в распоряжении оператора данных. Этот запрос не создаёт обязательства получать новую информацию. Так что мнение инспекции таково: информация, которой уже обладает работодатель, может быть передана Службе госбезопасности, но получать какую-то иную информацию от работника — правового основания для этого нет», — сказала она.

Также в Госинспекции данных говорят, что у больницы не может быть никакого внутреннего интереса или необходимости собирать информацию про посторонних лиц, с которыми общаются сотрудники.

«К нам уже обратились несколько учреждений, которые, получив от службы госбезопасности такой запрос, просили у нас совета», — сообщила она. На вопрос, была ли среди них больница им Страдиня, Л. Дилба ответила:

«Я думаю, если бы они у нас спросили, то такое распоряжение не издавали бы».

Уже после пяти часов вечера короткий ответ от больницы был получен. Его суть: больница не видит юридического основания действовать в разрез с указаниями, полученными от Минздрава, в который, свою очередь обратилась СГБ.

Также в Госинспекции данных сообщили, что ни один другой стационар за консультацией не обращался. Сразу несколько сотрудников другой крупной больницы, Рижской восточной, подтвердили, что в их стационаре подобных распоряжений не было.