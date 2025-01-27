Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Болгарский судовладелец отрицает намеренное повреждение оптоволоконного кабеля

© LETA 27 января, 2025 14:08

Важно 0 комментариев

Scanpix/EPA/Johan Nilsson SWEDEN OUT

Болгарская судоходная компания "Navigation Maritime Bulgares", которой принадлежит сухогруз "Vezhen", ходящий под мальтийским флагом, отрицает намеренное повреждение подводного оптоволоконного кабеля, связывающего Латвию и Швецию, сообщает "Reuters".

На кадрах, опубликованных шведской общественной телекомпанией SVT в понедельник, видно, как береговая охрана ночью высаживается на борт "Vezhen", который подозревается в диверсии в Балтийском море. Судно было отведено в шведские воды и встало на якорь к югу от Карлскруны, где оно будет находиться до дальнейших распоряжений. Поблизости находятся катер береговой охраны и патрульное судно.

Как сообщалось, кабель был поврежден рано утром в воскресенье в эксклюзивной экономической зоне Швеции.

Судно, перевозившее груз удобрений, вышло из российского порта Усть-Луга в пятницу и направлялось в Скоген в Дании. Около часа ночи в воскресенье оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.

На фотографиях с судна, построенного в 2022 году, видно, что у одного из якорей отсутствует лопасть, но неясно, когда произошло повреждение. На предыдущих фотографиях оба якоря выглядели целыми.

Компания "Navigation Maritime Bulgares" отрицает, что принадлежащее ей судно намеренно повредило кабель, и утверждает, что якорь мог сорваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Поскольку предполагаемое преступление может быть направлено против интересов Швеции, его расследует Полиция безопасности (SÄPO). Представитель SÄPO отказался сообщить обстоятельства, на основании которых "Vezhen" подозревается в повреждении кабеля.

Экипаж судна состоит из восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы.

Компания "Navigation Maritime Bulgares" назначила агента в Швеции и наняла адвоката для "защиты интересов экипажа и компании".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Некоторым людям следовало бы мыслить шире: владельцы кафе Mr.Blinčiks объяснили использование русского языка в соцсетях

Важно 15:00

Важно 0 комментариев

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Читать
Загрузка

Ценность семьи и важность работы: Mēness aptieka получила награду Фонда интеграции общества

Новости партнеров 14:51

Новости партнеров 0 комментариев

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Читать

Венгрия отступила от угрозы вето и разрешила продлить санкции ЕС против России

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

Читать

2-3 евро за въезд в Ригу: цена бесплатного общественного транспорта от Айнара Шлесерса

Важно 14:41

Важно 0 комментариев

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

Читать

Ультиматум Силини: Минсообщения срочно должно подготовить предложения по борьбе с беспилотниками в аэропорту

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Читать

Пробуйте вволю: Минздрав предлагает освободить подростков от уголовной ответственности за употребление наркотиков

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мужчина должен зарабатывать минимум 3000€»: дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной

Для настроения 14:19

Для настроения 0 комментариев

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Читать