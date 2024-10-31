Болеют или не хотят работать? Работодатели предлагают урезать больничные

Ранее организации работодателей добились уменьшения количества дней болезни, которые оплачиваются по месту работы больного. Теперь больничный лист А выдается на 9 дней болезни, а с 10-го дня открывается больничный лист В и пособие по болезни выплачивает государство.

Вдохновленные победой, работодатели решили пойти дальше. И вот уже месяцами идут горячие дискуссии о том, что надо сократить число дней по больничному, оплачиваемых работодателем, и вообще уменьшить сумму, которую следует обеспечить заболевшим сотрудникам. Вопрос об изменениях в регулировании выдачи больничных листов весной подняла Конфедерация работодателей Латвии (LDDK).

Но натолкнулась на сопротивление профсоюзов. Медики тоже против этой инициативы. С другой стороны, они денег не платят по больничному – только выписывают и лечат болезни. Кто их будет слушать, когда речь идет о расходах?

С больничным – на море?

При нынешней системе недобросовестные работники могут брать больничный для того, чтобы увильнуть от работы и отдохнуть, получая почти полную зарплату, если у работника достаточно стажа. Порой работники, имея освобождение от работы как заболевшие, летают на теплое море и возвращаются после болезни удивительно загоревшими. (Этот аргумент работодателей - так себе, конечно; похоже, из области «Я бы поступил так».)

Конфедерация работодателей выразила обеспокоенность, что работники берут больничные без медицинского обоснования. Должен ли эти незапланированные отпуска оплачивать работодатель? Хотя, по данным Инспекции здравоохранения, ситуация вовсе не требует вмешательства закона. В прошлом году поступило всего 404 заявления о возможной необоснованности больничных листов: в 7 случаях больничный лист был аннулирован, в 17 — сокращен на несколько дней...

Работодатели хотят большего участия государства в выплатах по больничным. Звучали предложения о 3-5 днях болезни, которые оплачивал бы работодатель.

По оценкам, основанным на данных 2022 года, растущее количество больничных листов означает потерю 2,8 млрд. евро для экономики Латвии, - информирует конфедерация работодателей...

Главное – здоровье

Медики считают, что нельзя допускать, чтобы находящихся на больничном листе сотрудников вынуждали выходить на работу не полностью выздоровевшими. Как говорят в Минздраве, сейчас в Латвии увеличивается и доля психических заболеваний.

По мнению медиков, работодатели должны учитывать не только расходы на оплату больничных, но и то, что из-за сокращения выплат люди могут приходить на работу больными, увеличивая риск заражения окружающих и возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. А также в долгосрочной перспективе это может привести к более серьезным проблемам со здоровьем и увеличению нагрузки на медицинские учреждения и медиков, которых и так не хватает...

Решение – за Сеймом

Какой бы вариант ни был разработан, последнее слово останется за депутатами Сейма. Пока в ответственной комиссии парламента эти предложения не имеют поддержки.

По мнению депутатов, в условиях нестабильной ситуации с бюджетом говорить о снижении социальных выплат некорректно, а Инспекция здравоохранения редко фиксирует выдачу больничных без медицинского основания, и эти случаи не являются серьезным аргументом для снижения компенсаций по нетрудоспособности.

Увеличение участия государства в оплате больничных кажется призрачным в контексте бюджета на следующий год, поскольку Минфин указал, что поступления в бюджет в настоящее время не дают возможности государству взять на себя больше.

В комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не поддерживают и сокращение выплат по больничным. Недопустимо, чтобы человек, заболев, попал в еще худшее материальное положение. В комиссии говорят, что надо решить вопрос о пенсиях, повышении размера минимальных пособий.

Если делать какие-то изменения, то их надо будет внести в закон. А это тоже работа и время. А сейчас запарка: надо госбюджет составлять, и нельзя сокращать социальные гарантии для жителей...

Вместе с тем прозвучали рассуждения некоторых медиков о том, что болезни бывают разные, и не всегда человек не может работать в это время. Со сломанной ногой можно сидеть за компьютером. Другое дело, когда человек болеет инфекционным заболеванием — там нужен карантин, а при инсульте надо лежать. То есть один только диагноз не может стать поводом для выдачи листка нетрудоспособности. Нужен дифференцированный подход.

Например, существует международная система оценки возможностей функционирования человека. Но в Латвии ее используют только для определения степени трудоспособности при установлении инвалидности...

Поэтому можно сказать, что оплата больничных листов и размер пособия по болезни – тема, которая открыта для дискуссий в ближайшем будущем, к тому же это и финансовый резерв.

Возможно, нынешний бюджет обойдет этот камень преткновения с работодателями, но впереди не исключены перемены...

Лана ВАСИЛЬЕВА