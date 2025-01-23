Болельщики «Аякса» съезжаются в Ригу: полиция готовится к историческому матчу

Полиция будет обеспечивать порядок на стадионе «Даугава» и в городе, в том числе в местах сбора болельщиков. Для поддержания общественного порядка будут выделены соответствующие полицейские ресурсы, обещают стражи порядка.

Сегодня вечером в Риге, на стадионе «Даугава», состоится матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и «Аяксом».

Матч посетят более 2250 болельщиков «Аякса" из Амстердама, сообщила ранее RFS в Twitter. Болельщики «Аякса» имеют репутацию активных и достаточно агрессивных болельщиков.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в испанском городе Бильбао в конце мая.