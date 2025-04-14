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Более 40% родителей в Латвии нанимают детям репетиторов; многим сделать это не позволяют финансы (2)

© Lsm.lv 14 апреля, 2025 07:35

Новости Латвии 2 комментариев

Для исследования распространения в Латвии теневого образования, то есть услуг репетиторов, организация родителей Mammamuntetiem.lv провела исследование, в результате которого выяснилось, что родители массово нанимают репетиторов детям. Эти услуги используют или использовали более 42% родителей, а более 36% хотели бы делать это, но признают, что это слишком дорого, сообщает LSM.LV.

У Иоланты три дочери, они учатся в 6-м, 8-м и 10-м классах. Впервые семья обратилась за помощью к репетиторам во время пандемии.

"Когда началась удаленка и, мне кажется, дети перестали понимать, как им учиться, мы взяли репетитора - подтянуть математику", - рассказывает Иоланта.

Согласно исследованию, о котором говорится выше, математика - предмет, по которому репетиторы бывают нужны чаще всего. На втором и третьем местах - латышский и английский языки. Все это предметы, экзамены по которым обязательны по окончании школы.

По словам Иоланты, в рижских школах классы большие, учителю не хватает времени, чтобы уделять его каждому ученику индивидуально.

Сколько же стоят услуги репетитора? В среднем за месяц семье они обходятся в сумму от 51 до 100 евро, но бывает и дороже. Для Иоланты, мамы трех детей, это 300 евро в месяц.

Сами родители обучать детей не могут, так как не у всех есть на это таланты или время. Могут быть и другие обстоятельства.

О большом спросе на частные уроки свидетельствует наличие специальных страниц и групп в соцсетях. Там, кажется, можно найти все что угодно.

"Я пользуюсь одним порталом, где выставляют свои объявления репетиторы. Я там запостила, что мне нужно, и откликнулся десяток кандидатов", - рассказывает Иоланта.

Но все это возможно, если на то есть финансы, что говорит о социальном неравенстве при получении образования.

"Недавно международное исследование, которое касалось Латвии, показало, что вырос удельный вес как детей с очень высоким, так и с очень низким уровнем компетенции. Этот нижний порог стал еще ниже", - подчеркивает руководитель Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня.

Родители разрабатывают рекомендации для Минобрнауки - например, планируется развивать консультации в школах, которые могут стать своего рода бесплатными частными уроками у другого или у того же самого педагога.

"Мы, как Минобрнауки, берем на себя абсолютно полную ответственность за это и, конечно, с вовлечением самих родителей. И в сотрудничестве с педагогом мы все же создали бы такие условия, чтобы индивидуально заняться каждым ребенком по этим индивидуальным учебным планам", - заявляет заместитель госсекретаря Минобрнауки Кристине Ниедре-Латхере.

Рекомендации министерству Mammamuntetiem.lv собирается отправить до конца апреля.

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