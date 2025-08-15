Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bloomberg: подготовка саммита на Аляске — вызов Секретной службе США

Редакция PRESS 15 августа, 2025 10:49

Мир

Подготовка к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже превратилась в настоящий вызов для Секретной службы США, сообщила dw.com со ссылкой на агентство Bloomberg.

Подготовка к саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска) превратилась в настоящий вызов для Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

В Анкоридже - ограниченное число свободных номеров в отелях. Рынок проката автомобилей также - достаточно скромный. В этой связи транспортные средства доставляются самолетами или же привозятся из других городов штата. Внедорожники для президентского кортежа свозятся из 48 штатов на грузовых самолетах.

Секретная служба США и консульство РФ связались с одним и тем же риэлтором в Анкоридже - Бо Дисброу, чтобы забронировать проживание на короткий срок, пишет агентство. Отели в центре города заполнены. Автостоянки освобождены от машин для размещения кортежей сопровождения. В обеспечение безопасности вовлечены полицейские штата Аляска и городские службы.

Анкоридж в прошлые годы принимал папу римского Иоанна Павла II и бывшего президента США Рональда Рейгана. Тем не менее нынешний саммит - одно из "самых значительных событий" для города, отметил губернатор Аляски Майк Данливи.

...Тем временем в Анкоридже накануне саммита Трамп-Путин прошел митинг в поддержку Украины и против прилета Путина в США, сообщает русская служба Би-би-си.

Как передает корреспондент, на митинг вышли несколько сотен человек.

Глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укрінформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину» в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] — военный преступник, и ему нет места на американской земле», — заявила Джексон-Хилл.

Утром в пятницу российский лидер Владимир Путин по дороге на Аляску на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыл в Магадан. Об этом сообщают российские агентства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что Путин посетит в Магадане местное предприятие, парк и спортивный комплекс.

Расстояние от Москвы до Магадана — 5900 км, от Магадана до Анкориджа, где пройдет встреча с Трампом — еще 3200 км.

Напомним, сегодня на Аляске состоится личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Начало переговоров запланировано на 22:30 по Москве: сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем — с участием делегаций по формуле «пять на пять».

Незадолго до объявления о том, что встреча Трампа с Путиным пройдет на Аляске, президент США заявил, что сделка между Россией и Украиной может предполагать некий обмен территориями.

СМИ писали, что Украина может согласиться уступить России уже захваченные ею территории.

Зеленский заявил, что разговора об обмене территориями не может быть до прекращения огня и получения Украиной гарантий безопасности.

Обновлено: 14:15 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать