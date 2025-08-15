Bloomberg: подготовка саммита на Аляске — вызов Секретной службе США

Подготовка к саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска) превратилась в настоящий вызов для Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

В Анкоридже - ограниченное число свободных номеров в отелях. Рынок проката автомобилей также - достаточно скромный. В этой связи транспортные средства доставляются самолетами или же привозятся из других городов штата. Внедорожники для президентского кортежа свозятся из 48 штатов на грузовых самолетах.

Секретная служба США и консульство РФ связались с одним и тем же риэлтором в Анкоридже - Бо Дисброу, чтобы забронировать проживание на короткий срок, пишет агентство. Отели в центре города заполнены. Автостоянки освобождены от машин для размещения кортежей сопровождения. В обеспечение безопасности вовлечены полицейские штата Аляска и городские службы.

Анкоридж в прошлые годы принимал папу римского Иоанна Павла II и бывшего президента США Рональда Рейгана. Тем не менее нынешний саммит - одно из "самых значительных событий" для города, отметил губернатор Аляски Майк Данливи.

...Тем временем в Анкоридже накануне саммита Трамп-Путин прошел митинг в поддержку Украины и против прилета Путина в США, сообщает русская служба Би-би-си.

Как передает корреспондент, на митинг вышли несколько сотен человек.

Глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству Укрінформ, что она с соратниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину» в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] — военный преступник, и ему нет места на американской земле», — заявила Джексон-Хилл.

Утром в пятницу российский лидер Владимир Путин по дороге на Аляску на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыл в Магадан. Об этом сообщают российские агентства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что Путин посетит в Магадане местное предприятие, парк и спортивный комплекс.

Расстояние от Москвы до Магадана — 5900 км, от Магадана до Анкориджа, где пройдет встреча с Трампом — еще 3200 км.

Напомним, сегодня на Аляске состоится личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Начало переговоров запланировано на 22:30 по Москве: сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем — с участием делегаций по формуле «пять на пять».

Незадолго до объявления о том, что встреча Трампа с Путиным пройдет на Аляске, президент США заявил, что сделка между Россией и Украиной может предполагать некий обмен территориями.

СМИ писали, что Украина может согласиться уступить России уже захваченные ею территории.

Зеленский заявил, что разговора об обмене территориями не может быть до прекращения огня и получения Украиной гарантий безопасности.