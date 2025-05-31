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Бизнесмен: «Без стартового капитала от государства ты не прорвешься — пойдешь в магазин, купишь выпивку»

TV24 31 мая, 2025 14:07

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В эфире телеканала TV24, в программе Preses klubs, где шла дискуссия об уровне благосостояния латвийского общества по сравнению с другими странами, председатель совета Ассоциации ветровой энергии Гатис Галвиньш признал: он согласен с тем, что "мы - бедняки среди богатых", хотя в целом в мире есть страны еще беднее.

"Я только что в такой погостил, где и неравенство тоже очень сильное. Но, что касается ответа на вопрос, в чем проблема, ответ таков - мы не умеем! Государство вздумало, что оно бизнесмен, и теперь старается залезть во все эти бизнесы - airBaltic и все вот эти вот дела... По сути в нормальной стране все это делает частник", - продолжил Галвиньш.

Далее предприниматель привел пример из Швеции, где какой-нибудь житель захолустья раз в два года выдвигает идею, чем он хочет заниматься, и "государство ему дает финансирование", например, чтобы он колол дрова в своей местности.

"Ему дают финансирование на оборудование, и он два года колет эти дрова! Не вышло? Тогда он придумает что-нибудь другое, опять пишет эту самую заявку и идет, делает. Таким образом государство его удерживает, чтобы он жил именно там, но дает возможность ему самому что-то делать", - описывает Галвиньш ситуацию. А если в Латвии кто-то жил бы среди леса и хотел что-то делать, то у такого человека "нет стартового капитала".

"Если государство не может помочь тебе и дать этот стартовый капитал, чтобы ты мог начать эту деятельность, ты никогда не прорвешься... Ты пойдешь в магазин, возьмешь бухлишко и пойдешь обсуждать свою боль с собою самим... Это так, и это проблема. Мне кажется, что над этим не думают. Помогают уже успешным. Ну, давайте будем честными! А тем, кого нужно вырвать из этого... Как тут говорили: если у тебя депрессия, там уже нет смысла говорить "Соберись!", надо просто дать возможность", - считает Галвиньш.

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