Билл Гейтс призвал перестать заморачиваться климатом и заняться серьёзными проблемами

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:46

Важно 0 комментариев

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

По словам Гейтса, апокалиптические прогнозы заставили климатическое сообщество уделять слишком много внимания краткосрочным целям по сокращению выбросов углекислого газа и других парниковых газов, вызывающих потепление, отвлекая ресурсы от наиболее эффективных мер, которые можно принять для улучшения жизни в условиях потепления климата. В меморандуме, опубликованном во вторник, Гейтс заявил, что главной целью мира должно быть предотвращение страданий, особенно для тех, кто живет в самых тяжелых условиях в беднейших странах мира.

"Если бы пришлось выбирать между искоренением малярии и повышением температуры на одну десятую градуса, я бы позволил температуре подняться на 0,1 градуса, чтобы избавиться от малярии. Люди не понимают, какие страдания существуют сегодня», — сказал Гейтс журналистам во время круглого стола перед публикацией меморандума.

Соучредитель Microsoft сейчас посвящает большую часть своего времени целям Фонда Гейтса, который вложил десятки миллиардов долларов в здравоохранение, образование и инициативы по развитию во всем мире, включая борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2015 году он основал Breakthrough Energy, чтобы ускорить инновации в области чистой энергии.

Он написал 17-страничное письмо в надежде повлиять на результаты конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в следующем месяце в Бразилии. Он призывает мировых лидеров задаться вопросом, правильно ли расходуются небольшие средства, выделенные на борьбу с изменением климата.

Гейтс, чей фонд оказывает финансовую поддержку Associated Press в освещении вопросов здравоохранения и развития в Африке, имеет большое влияние в дискуссии об изменении климата. Он ожидает, что его письмо «жесткая правда об изменении климата» вызовет споры.

«Если вы считаете, что климат не важен, вы не согласитесь с меморандумом. Если вы считаете, что климат — это единственная причина и апокалипсис, вы не согласитесь с меморандумом, — сказал Гейтс журналистам. - Это своего рода прагматичный взгляд человека, который, как вы знаете, пытается максимально эффективно использовать деньги и инновации, которые помогают бедным странам».

Здоровье и процветание — лучшая защита от изменения климата, сказал Гейтс, сославшись на исследование Лаборатории по изучению воздействия климата Чикагского университета, которое показало, что прогнозируемое число смертей от изменения климата снизится более чем на 50 %, если учесть ожидаемый экономический рост в течение остальной части этого столетия.

 

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

