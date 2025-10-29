Билл Гейтс призвал перестать заморачиваться климатом и заняться серьёзными проблемами

По словам Гейтса, апокалиптические прогнозы заставили климатическое сообщество уделять слишком много внимания краткосрочным целям по сокращению выбросов углекислого газа и других парниковых газов, вызывающих потепление, отвлекая ресурсы от наиболее эффективных мер, которые можно принять для улучшения жизни в условиях потепления климата. В меморандуме, опубликованном во вторник, Гейтс заявил, что главной целью мира должно быть предотвращение страданий, особенно для тех, кто живет в самых тяжелых условиях в беднейших странах мира.

"Если бы пришлось выбирать между искоренением малярии и повышением температуры на одну десятую градуса, я бы позволил температуре подняться на 0,1 градуса, чтобы избавиться от малярии. Люди не понимают, какие страдания существуют сегодня», — сказал Гейтс журналистам во время круглого стола перед публикацией меморандума.

Соучредитель Microsoft сейчас посвящает большую часть своего времени целям Фонда Гейтса, который вложил десятки миллиардов долларов в здравоохранение, образование и инициативы по развитию во всем мире, включая борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. В 2015 году он основал Breakthrough Energy, чтобы ускорить инновации в области чистой энергии.

Он написал 17-страничное письмо в надежде повлиять на результаты конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в следующем месяце в Бразилии. Он призывает мировых лидеров задаться вопросом, правильно ли расходуются небольшие средства, выделенные на борьбу с изменением климата.

Гейтс, чей фонд оказывает финансовую поддержку Associated Press в освещении вопросов здравоохранения и развития в Африке, имеет большое влияние в дискуссии об изменении климата. Он ожидает, что его письмо «жесткая правда об изменении климата» вызовет споры.

«Если вы считаете, что климат не важен, вы не согласитесь с меморандумом. Если вы считаете, что климат — это единственная причина и апокалипсис, вы не согласитесь с меморандумом, — сказал Гейтс журналистам. - Это своего рода прагматичный взгляд человека, который, как вы знаете, пытается максимально эффективно использовать деньги и инновации, которые помогают бедным странам».

Здоровье и процветание — лучшая защита от изменения климата, сказал Гейтс, сославшись на исследование Лаборатории по изучению воздействия климата Чикагского университета, которое показало, что прогнозируемое число смертей от изменения климата снизится более чем на 50 %, если учесть ожидаемый экономический рост в течение остальной части этого столетия.