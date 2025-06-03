Без повторной поверки: правительство упрощает жизнь владельцам квартир и предприятий

Как подчёркивает Министерство экономики, это нововведение снизит административную нагрузку и уменьшит затраты как для домохозяйств, так и для бизнеса.

До сих пор действовали жёсткие требования: механические счётчики воды нужно было проверять каждые четыре года, электромагнитные и ультразвуковые — раз в шесть лет. Перед каждой повторной поверкой инспекционное учреждение обязано было проверить прибор на соответствие типу, наличие первичной поверки, правильность маркировки и пломб, а также убедиться в его полной исправности.

Теперь этого больше не потребуется. Однако контроль всё же сохранится — в обновлённых правилах управления многоквартирными домами прописано: если у управляющей компании появятся обоснованные сомнения в точности данных конкретного счётчика, она сможет потребовать его поверку от владельца квартиры.

Более того, на общем собрании жильцов может быть принято решение об установке одинаковых счётчиков по всему дому. При этом тип и параметры приборов должны быть унифицированы.

По данным Минэкономики, с 2020 по 2023 год владельцы квартир провели повторную поверку почти 976 тысяч счётчиков, то есть около 244 тысяч в год. Все эти приборы теперь попадают под новые правила. Сколько из них сейчас лежит на складах установщиков, данных нет.

Стоимость одной процедуры замены – 20 евро. Учитывая, что в типичной квартире установлено четыре счётчика, расходы на поверку достигали 80 евро каждые четыре года.

Министерство подсчитало: отказ от повторной поверки позволит сэкономить жителям почти 4,9 миллиона евро ежегодно, а за четыре года — более 19,5 миллиона евро. В условиях экономической нестабильности это решение выглядит как глоток свежего воздуха для многих латвийских семей и предприятий.