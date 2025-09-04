Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Без паники: литовцам рассказали, как действовать в случае вторжения

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 сентября, 2025 17:47

Мир 0 комментариев

В преддверии совместных военных учений России и Беларуси «Запад-2025» телеканал TV3 Литвы собрал основную информацию, которую следует знать жителям страны.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что вероятность нападения низка, так как все силы России сосредоточены в Украине. «Вероятность нападения низкая, потому что Россия ведёт войну в Украине и, скорее всего, именно туда перебросит все свои силы», — подчеркнул он в заявлении.

Что делать жителям Литвы?

Командующий армией советует гражданам не волноваться и не поддаваться панике, но при этом быть готовыми. «Подготовка включает меры гражданской обороны — например, подготовку тревожного рюкзака и участие в организациях, которые знают, как действовать при защите государства в случае кризиса или войны».

«Важно сохранять бдительность по отношению к российской пропаганде и дезинформации, которая постоянно действует в киберпространстве, стараясь подорвать уверенность общества в необходимости обороны — например, вызывая сомнения в нужности полигонов или танков», — отметил Р. Вайкшнорас.

По словам командующего ВС Литвы, уровень безопасности одинаков и в городах, и в сёлах, угрозы бомбардировок нет, поэтому людям следует жить обычной жизнью: работать, учиться и поддерживать Украину, а не искать укрытия. «Людям нужно делать свою работу, ходить в школу, быть патриотами и помогать Украине, чтобы им не приходилось ехать в деревни и прятаться в картофельных ямах», — сказал Вайкшнорас.

Когда и где пройдут учения «Запад-2025»?

Сообщается, что учения состоятся с 12 по 16 сентября, однако вероятность провокаций сохраняется как до, так и после них. Учения планируются на территории Беларуси.

Учения «Запад» проводятся ещё со времён СССР. Во время манёвров российские и белорусские военные отрабатывают планы войны с равным или более сильным противником на Западе. Сценарии могут быть разными: например, во время «Запад-2009» отрабатывался сценарий ядерного удара по столице Польши Варшаве. В ходе последних учений в 2021 году «Запад» охватил почти всю территорию Беларуси. Перед официальным стартом манёвров проводилась целая серия подготовительных тренировок.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 8 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать