Без паники: литовцам рассказали, как действовать в случае вторжения

Главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что вероятность нападения низка, так как все силы России сосредоточены в Украине. «Вероятность нападения низкая, потому что Россия ведёт войну в Украине и, скорее всего, именно туда перебросит все свои силы», — подчеркнул он в заявлении.

Что делать жителям Литвы?

Командующий армией советует гражданам не волноваться и не поддаваться панике, но при этом быть готовыми. «Подготовка включает меры гражданской обороны — например, подготовку тревожного рюкзака и участие в организациях, которые знают, как действовать при защите государства в случае кризиса или войны».

«Важно сохранять бдительность по отношению к российской пропаганде и дезинформации, которая постоянно действует в киберпространстве, стараясь подорвать уверенность общества в необходимости обороны — например, вызывая сомнения в нужности полигонов или танков», — отметил Р. Вайкшнорас.

По словам командующего ВС Литвы, уровень безопасности одинаков и в городах, и в сёлах, угрозы бомбардировок нет, поэтому людям следует жить обычной жизнью: работать, учиться и поддерживать Украину, а не искать укрытия. «Людям нужно делать свою работу, ходить в школу, быть патриотами и помогать Украине, чтобы им не приходилось ехать в деревни и прятаться в картофельных ямах», — сказал Вайкшнорас.

Когда и где пройдут учения «Запад-2025»?

Сообщается, что учения состоятся с 12 по 16 сентября, однако вероятность провокаций сохраняется как до, так и после них. Учения планируются на территории Беларуси.

Учения «Запад» проводятся ещё со времён СССР. Во время манёвров российские и белорусские военные отрабатывают планы войны с равным или более сильным противником на Западе. Сценарии могут быть разными: например, во время «Запад-2009» отрабатывался сценарий ядерного удара по столице Польши Варшаве. В ходе последних учений в 2021 году «Запад» охватил почти всю территорию Беларуси. Перед официальным стартом манёвров проводилась целая серия подготовительных тренировок.