Без испанских слизней, пожалуйста! В Риге новые правила сбора листьев

23 октября, 2025 17:58

Новости Латвии

С 1 по 30 ноября Рижская дума обеспечит жителям возможность бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников в 34 пунктах по различным районам города. Однако в этом году введено новое требование — в сдаваемых листьях не должно быть испанских слизней, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Пункты приёма будут работать в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых местах — и в рабочие дни. Список мест приёма листьев дополнен четырьмя новыми точками по предложениям жителей: на участке параллельной улицы вдоль Виенибас гатве между домами 120 и 116, у дома по улице Огрес 8, на разворотном кольце в конце улицы Лаивиниеку, а также на перекрёстке улиц Балта базницас и Вецакю проспектс.

Некоторые ранее действовавшие пункты были закрыты по разным причинам, однако рядом с ними открыты новые.

Муниципалитет напоминает, что запрещено привозить и оставлять листья вне времени работы пунктов, а также сдавать их в мешках — листья необходимо высыпать в размещённые контейнеры или в специализированные мусоровозы. Листья не должны содержать примесей других отходов, и после сдачи мешки необходимо забрать с собой. В пункты нельзя привозить бытовую технику, мебель, строительный мусор или листья, смешанные с бытовыми отходами.

В связи с активным распространением испанских слизней в Риге, введено дополнительное требование: листья с присутствием этих вредителей приниматься не будут. Если при сдаче будет обнаружено их наличие, приём будет отклонён.

Работу в пунктах приёма будет координировать Отдел содержания Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы. Сотрудники будут следить за порядком, организовывать процесс приёма листьев, контролировать работу спецтехники и по возможности помогать жителям, особенно пожилым людям.

На местах также будет усилено патрулирование Рижской муниципальной полицией, чтобы предотвратить несанкционированный выброс отходов.

В 2024 году таким образом было собрано 3301 тонна листьев, в 2023 году — 2769 тонн.

Обновлено: 07:20 24.10.2025
Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

