Без испанских слизней, пожалуйста! В Риге новые правила сбора листьев

Пункты приёма будут работать в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых местах — и в рабочие дни. Список мест приёма листьев дополнен четырьмя новыми точками по предложениям жителей: на участке параллельной улицы вдоль Виенибас гатве между домами 120 и 116, у дома по улице Огрес 8, на разворотном кольце в конце улицы Лаивиниеку, а также на перекрёстке улиц Балта базницас и Вецакю проспектс.

Некоторые ранее действовавшие пункты были закрыты по разным причинам, однако рядом с ними открыты новые.

Муниципалитет напоминает, что запрещено привозить и оставлять листья вне времени работы пунктов, а также сдавать их в мешках — листья необходимо высыпать в размещённые контейнеры или в специализированные мусоровозы. Листья не должны содержать примесей других отходов, и после сдачи мешки необходимо забрать с собой. В пункты нельзя привозить бытовую технику, мебель, строительный мусор или листья, смешанные с бытовыми отходами.

В связи с активным распространением испанских слизней в Риге, введено дополнительное требование: листья с присутствием этих вредителей приниматься не будут. Если при сдаче будет обнаружено их наличие, приём будет отклонён.

Работу в пунктах приёма будет координировать Отдел содержания Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы. Сотрудники будут следить за порядком, организовывать процесс приёма листьев, контролировать работу спецтехники и по возможности помогать жителям, особенно пожилым людям.

На местах также будет усилено патрулирование Рижской муниципальной полицией, чтобы предотвратить несанкционированный выброс отходов.

В 2024 году таким образом было собрано 3301 тонна листьев, в 2023 году — 2769 тонн.