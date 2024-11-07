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Бьет не значит любит: к агрессорам в дальнейшем можно будет применять электронный надзор

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к уголовно-процессуальному закону, предусматривающие возможность применения электронного надзора за применяющими насилие лицами.

Цель предложенных юридической комиссией поправок - уменьшить насилие в семьях и способствовать безопасности общества в целом.

Электронный надзор - это мероприятия интенсивного контроля, установленные судом для ограничения свободного перемещения лица. Для осуществления электронного надзора к телу прикрепляется электронное устройство, позволяющее контролировать местонахождение лица в определенное время.

Поправки предусматривают, что с целью контроля за соблюдением ограничений к подозреваемому или обвиняемому, которому в качестве меры пресечения избран запрет на приближение к определенному лицу или месту, пребывание в определенном месте, передача под надзор полиции или домашний арест, можно будет применять непрерывный электронный надзор с помощью электронного устройства. Поправки также определяют, что электронный надзор за исполнением меры пресечения применяется исключительно при наличии оснований полагать, что подозреваемый или обвиняемый является источником высокого риска насилия для другого лица.

Электронный надзор за исполнением меры пресечения может применяться в среднем к 400 подозреваемым или обвиняемым лицам в год, указывают авторы принятых поправок.

Электронный надзор за исполнением меры пресечения будет осуществлять Государственная полиция. Определение порядка указанного надзора планируется делегировать Кабинету министров, который должен разработать соответствующие правила.

Законопроект разработан совместно с Министерством внутренних дел и Госполицией. Дискуссии по законопроекту велись в постоянной рабочей группе Министерства юстиции по уголовно-процессуальному закону.

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