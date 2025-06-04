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Бесплатные обеды, помощь в образовании: на какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи

«Еженедельник Суббота» 4 июня, 2025 13:12

Новости Латвии 0 комментариев

Как государство помогает многодетным семьям, на какие льготы они могут рассчитывать? Эти вопросы часто задают читатели. 

Многодетные семьи, имеющие не менее трех детей, могут получить «Семейную карту 3+» (Ģimenes karte 3+), удостоверение Почетной семьи Латвии. Карта дает возможность получить льготы на основные услуги и товары, необходимые для семьи.

Кто может претендовать на «Семейную карту 3+»?

1. Житель, который осуществляет уход (или совместно с супругом) за тремя или более детьми, включая детей, находящихся в этой приемной семье на воспитании или под опекой, а также в возрасте до 24 лет, если они получают общее, профессиональное или высшее образование либо проходят службу государственной обороны в течение 11 месяцев. В число детей не включаются дети, в отношении которых права опеки лица были прекращены или аннулированы.

2. Житель, осуществляющий уход (или совместно с супругом) за ребенком-инвалидом или совершеннолетним лицом, не достигшим  24 лет, если ему установлена ​​инвалидность 1-й или 2-й группы.

3. Декларируемое или зарегистрированное место жительства жителя, супруга или ребенка находится в Латвийской Республике, за исключением случая, если ребенок получает образование в зарубежном учебном заведении и его временное место жительства находится за рубежом.

4. Житель не зарегистрирован в качестве должника в Регистре должников администрации Гарантийного фонда содержания и Регистре должников. За исключением, если это:

- человек с ограниченными возможностями;

- человек, который вследствие временной нетрудоспособности не может трудиться более шести месяцев, если нетрудоспособность носит постоянный характер, или одного года в течение трехлетнего периода, если нетрудоспособность носит периодический характер;

- человек, заключивший договор с администрацией Гарантийного фонда содержания о порядке уплаты алиментов и установленных законом процентов и исполняющий заключенное соглашение.

Следите за датами!

Как и прочие документы, удостоверяющие право получателя на льготы, «Семейная карта 3+» выдается на определенное время. После этого срока она уже не действует.

Может оказаться, что родители обещают детям праздник на выходные дни, а приехав в рижский Межапарк, например, не могут попасть на аттракцион по льготной цене, потому что карта оказалась просроченной.

Внимание! Владельцам «Семейной карты 3+» отправляются напоминания о приближающемся истечении срока действия. А карты можно получить в офисе Фонда общественной интеграции или почтой.

Проблемы часто возникают из-за того, что обладателю карты и другим членам семьи, пользующимся картой, необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. Поэтому,  собираясь использовать карту, не забывайте взять с собой удостоверение личности (eID карту или паспорт). Условия использования карты гласят, что карта действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Чтобы упростить использование семейных карт, планируется внедрение цифровых «Семейных карт 3+».Сейчас время обработки карты составляет до двух недель, но в случае цифровой карты это можно сделать за несколько минут. Однако идентификация по-прежнему необходима.

Правда, были случаи, когда ребенок не мог воспользоваться льготой на проезд в междугородном транспорте из-за отсутствия у него карты или удостоверения личности. Каждому члену многодетной семьи нужна личная «Семейная карта 3+» для получения льгот (ранее для детей использовалась карта, выданная родителям). Для детей в качестве документа, удостоверяющего личность, достаточно ученического билета.

На пенсию - раньше

Чем больше детей в семье - тем больше возможностей у родителей. Например, родители, воспитывающие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию по старости досрочно - раньше на 5 лет. В настоящее время это 60 лет.

Многодетные семьи имеют право на дополнительных три рабочих дня отпуска.

Больничный лист категории B по уходу за ребенком во время его болезни полагается родителям, бабушкам и дедушкам, а также взрослым братьям и сестрам. (Эта норма распространяется на все семьи, где есть дети, независимо от их числа.)

Также местные самоуправления оказывают материальную и другие виды поддержки многодетным семьям - в зависимости от своих бюджетных возможностей и желания. Размер льготной корзины в регионах разнится.

Бесплатные обеды, помощь в образовании...

Рижане, имеющие троих и более детей, могут получить помощь от столичного самоуправления: в оплате образования, в том числе по интересам, уплате налога на жилье и других направлениях.

1. Освобождение от оплаты софинансирования обучения по программам профессионального образования в муниципальных образовательных учреждениях.

2. Освобождение от оплаты софинансирования образовательных программ по интересам в учебных заведениях рижского самоуправления.

3. Самоуправление покрывает максимальную плату за услуги общественного питания для детей, обучающихся по программам дошкольного, начального и среднего образования в образовательных учреждениях самоуправления.

4. Оплаченное самоуправлением питание учащихся, обучающихся по лицензированной программе (согласно установленному нормативными актами порядку) дошкольного образования в частных учебных заведениях, расположенных на административной территории Риги.

5. Льготы по налогу на недвижимость - 90 процентов. (По закону - не менее 50 процентов, но не более 500 евро.)

6. Льготы на проезд в общественном транспорте Латвии в размере 50%, в некоторых случаях - 90%; в Риге - в размере 50 процентов стоимости месячного проездного абонемента.

А также льготы многодетным семьям на уплату госпошлины в части государственных учреждений.

Больше информации о льготах для многодетных семей -

на портале: katalogs.godagimene.lv  и https://www.godagimene.lv/tag/Atlaides (на лат. яз.)

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.

 

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