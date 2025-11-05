Бесплатно: где можно пройти бесплатные курсы и программы в Латвии и в интернете?

-Список далеко не исчерпывающий. Если есть еще информация или личный опыт — дополняйте в комментариях.
Бесплатные курсы и программы в Латвии:
Агентство развития образования — в основном для работающих. Есть бесплатные программы, а также те, где часть расходов покрывается из фондов ЕС. С сертификатом. Я сам недавно закончил одну из таких программ.
https://stars.gov.lv/programmas
Государственное агентство занятости (NVA) — программы обучения для безработных и переквалификации (иногда бесплатно или с ваучером).
https://www.nva.gov.lv
Рижский технический университет (RTU) — предлагает бесплатные курсы для работающих по техническим специальностям, а также ряд программ по усовершенствованию и развитию цифровых навыков.
Курсы финансируются Европейскими фондами.
https://www.rtu.lv/.../kursi-augsta-limena-digitalo...
Рижское самоуправление — бесплатные курсы для развития навыков цифрового самообслуживания и освоения различных электронных госуслуг для самостоятельного использования.
Обучение предназначено для лиц в возрасте от 16 до 75+ лет.
https://www.riga.lv/.../rigas-pasvaldiba-aicina...
Международные онлайн-платформы:
Coursera — можно учиться бесплатно в режиме “audit” (без сертификата).
https://www.coursera.org
edX — бесплатный доступ к курсам, платно только за сертификат.
https://www.edx.org
FutureLearn — короткие курсы (6–10 недель), идеально подходят для обучения в течение 1–3 месяцев.
https://www.futurelearn.com
OpenLearn (Open University) — короткие бесплатные курсы по множеству тем.
https://www.open.edu
Great Learning Academy — бесплатные курсы с сертификатами по ИИ, анализу данных, технологиям.
https://www.mygreatlearning.com
Simplilearn SkillUP — бесплатные курсы по технологиям, Data Science, маркетингу и другим направлениям.
https://www.simplilearn.com
Удачи!