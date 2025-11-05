Бесплатно: где можно пройти бесплатные курсы и программы в Латвии и в интернете?

-Список далеко не исчерпывающий. Если есть еще информация или личный опыт — дополняйте в комментариях.

Бесплатные курсы и программы в Латвии:

Агентство развития образования — в основном для работающих. Есть бесплатные программы, а также те, где часть расходов покрывается из фондов ЕС. С сертификатом. Я сам недавно закончил одну из таких программ.

https://stars.gov.lv/programmas

Государственное агентство занятости (NVA) — программы обучения для безработных и переквалификации (иногда бесплатно или с ваучером).

https://www.nva.gov.lv

Рижский технический университет (RTU) — предлагает бесплатные курсы для работающих по техническим специальностям, а также ряд программ по усовершенствованию и развитию цифровых навыков.

Курсы финансируются Европейскими фондами.

https://www.rtu.lv/.../kursi-augsta-limena-digitalo...

Рижское самоуправление — бесплатные курсы для развития навыков цифрового самообслуживания и освоения различных электронных госуслуг для самостоятельного использования.

Обучение предназначено для лиц в возрасте от 16 до 75+ лет.

https://www.riga.lv/.../rigas-pasvaldiba-aicina...

Международные онлайн-платформы:

Coursera — можно учиться бесплатно в режиме “audit” (без сертификата).

https://www.coursera.org

edX — бесплатный доступ к курсам, платно только за сертификат.

https://www.edx.org

FutureLearn — короткие курсы (6–10 недель), идеально подходят для обучения в течение 1–3 месяцев.

https://www.futurelearn.com

OpenLearn (Open University) — короткие бесплатные курсы по множеству тем.

https://www.open.edu

Great Learning Academy — бесплатные курсы с сертификатами по ИИ, анализу данных, технологиям.

https://www.mygreatlearning.com

Simplilearn SkillUP — бесплатные курсы по технологиям, Data Science, маркетингу и другим направлениям.

https://www.simplilearn.com

Удачи!