Бесплатно: где можно пройти бесплатные курсы и программы в Латвии и в интернете?

5 ноября, 2025

Новости Латвии

Юрист Юрий Соколовский составил в Фейсбуке список возможностей пройти бесплатные курсы и программы в Латвии и в интернете. "К вопросу: как можно инвестировать в себя"...

-Список далеко не исчерпывающий. Если есть еще информация или личный опыт — дополняйте в комментариях.

Бесплатные курсы и программы в Латвии:

Агентство развития образования — в основном для работающих. Есть бесплатные программы, а также те, где часть расходов покрывается из фондов ЕС. С сертификатом. Я сам недавно закончил одну из таких программ.

https://stars.gov.lv/programmas

Государственное агентство занятости (NVA) — программы обучения для безработных и переквалификации (иногда бесплатно или с ваучером).
https://www.nva.gov.lv

Рижский технический университет (RTU) — предлагает бесплатные курсы для работающих по техническим специальностям, а также ряд программ по усовершенствованию и развитию цифровых навыков.
Курсы финансируются Европейскими фондами.
https://www.rtu.lv/.../kursi-augsta-limena-digitalo...

Рижское самоуправление — бесплатные курсы для развития навыков цифрового самообслуживания и освоения различных электронных госуслуг для самостоятельного использования.
Обучение предназначено для лиц в возрасте от 16 до 75+ лет.
https://www.riga.lv/.../rigas-pasvaldiba-aicina...

Международные онлайн-платформы:
Coursera — можно учиться бесплатно в режиме “audit” (без сертификата).
https://www.coursera.org

edX — бесплатный доступ к курсам, платно только за сертификат.
https://www.edx.org

FutureLearn — короткие курсы (6–10 недель), идеально подходят для обучения в течение 1–3 месяцев.
https://www.futurelearn.com

OpenLearn (Open University) — короткие бесплатные курсы по множеству тем.
https://www.open.edu

Great Learning Academy — бесплатные курсы с сертификатами по ИИ, анализу данных, технологиям.
https://www.mygreatlearning.com

Simplilearn SkillUP — бесплатные курсы по технологиям, Data Science, маркетингу и другим направлениям.
https://www.simplilearn.com

Удачи!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

