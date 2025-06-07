Белый дом просит Сенат смягчить проект санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа ведет непубличные переговоры с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о смягчении его законопроекта о санкциях в отношении России, сообщила в пятницу, 6 июня, газета The Wall Street Journal. Сенатор предлагает ввести эти ограничения, если Москва откажется от мирных переговоров.

По данным издания, Белый дом призывает сделать положения закона не обязательными к исполнению и дать президенту США возможность решать, против кого будут введены санкции. Такая редактура грозит сделать законопроект "беззубым", отмечает WSJ.

Стремление администрации США смягчить законопроект хурналисты связывают с опасениями президента США, что принятие документа в нынешнем виде может подорвать усилия Трампа, направленные на восстановление отношений Вашингтона с Москвой, и помешать завершению войны РФ против Украины.

Новые санкции США станут "сокрушительными"

Законопроект Линдси Грэма поддержали уже более 80 сенаторов как из Республиканской, так и из Демократической партии. Он предполагает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран. Кроме того, в документе прописан запрет финансовым учреждениям США инвестировать в организации, связанные с правительством России. Сами авторы проекта назвали эти санкции "сокрушительными".

Зеленский призвал Трампа одобрить новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Дональда Трампа одобрить новые жесткие санкции в отношении России, чтобы "подтолкнуть" Кремль к полному прекращению огня. "По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", - заявил Зеленский журналистам по окончании встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле 2 июня.

Он выразил надежду на то, что новый пакет санкций в ближайшее время будет одобрен Конгрессом США. После этой процедуры санкции должны быть утверждены американским президентом.