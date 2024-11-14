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Белорусские службы предлагают нелегальным мигрантам брать огнестрельное оружие: глава погранслужбы

© LETA 14 ноября, 2024 18:20

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Нелегальные мигранты сообщили латвийским пограничникам, что белорусские службы предлагали им взять огнестрельное оружие и затем перейти границу с Латвией, — об этом в четверг в передаче латвийского радио "Krustpunktā" заявил глава Государственной пограничной службы Латвии (ГПС) Гунтис Пуятс.

Гунтис Пуятс напомнил, что за последние годы участились случаи нападений или попытки таких нападений мигрантов на латвийских пограничников. Также поступила информация о возможном вооружении этих групп мигрантов.

По словам Пуятса, возможное вооружение мигрантов может стать следующим вызовом. Недалеко от Латвии идет война, и оборот огнестрельного оружия стал более активным. Пограничная служба столкнулась с ситуацией, когда мигранты сообщили, что белорусские службы предложили им вооружиться и таким образом пересечь границу с Латвией.

«Конечно, на данный момент, если быть полностью объективным, это в большей степени только слова и ни одного вооруженного незаконного нарушителя границы мы не обнаружили. Очень вероятно, что белорусская сторона искусственно создает атмосферу угрозы», — подчеркнул глава ГПС.


Учитывая риски, Пуятс отметил, что ГПС уже четвертый год работает в режиме усиленной охраны границы. Кроме того, в последние годы пограничники обеспечены стрелковым оружием, бронежилетами и касками.

Как сообщалось ранее, в этом году на латвийско-белорусской границе было предотвращено 5271 попытка незаконного пересечения, а по гуманитарным причинам в Латвию было допущено 21 человек.

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