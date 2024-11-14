Белорусские службы предлагают нелегальным мигрантам брать огнестрельное оружие: глава погранслужбы

Гунтис Пуятс напомнил, что за последние годы участились случаи нападений или попытки таких нападений мигрантов на латвийских пограничников. Также поступила информация о возможном вооружении этих групп мигрантов.

По словам Пуятса, возможное вооружение мигрантов может стать следующим вызовом. Недалеко от Латвии идет война, и оборот огнестрельного оружия стал более активным. Пограничная служба столкнулась с ситуацией, когда мигранты сообщили, что белорусские службы предложили им вооружиться и таким образом пересечь границу с Латвией.

«Конечно, на данный момент, если быть полностью объективным, это в большей степени только слова и ни одного вооруженного незаконного нарушителя границы мы не обнаружили. Очень вероятно, что белорусская сторона искусственно создает атмосферу угрозы», — подчеркнул глава ГПС.



Учитывая риски, Пуятс отметил, что ГПС уже четвертый год работает в режиме усиленной охраны границы. Кроме того, в последние годы пограничники обеспечены стрелковым оружием, бронежилетами и касками.

Как сообщалось ранее, в этом году на латвийско-белорусской границе было предотвращено 5271 попытка незаконного пересечения, а по гуманитарным причинам в Латвию было допущено 21 человек.