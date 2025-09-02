Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бельгия объявила о намерении признать Палестину

© Deutsche Welle 2 сентября, 2025 13:32

Мир 0 комментариев

Бельгия намерена признать палестинские территории государством в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН и ввести санкции в отношении Израиля. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел королевства Максим Прево.

Бельгия обвиняет Израиль в нарушении международного права

Прево отметил, что соответствующее решение было принято в связи с "гуманитарной трагедией" в секторе Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет боевые действия против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС. 

"Речь идет не о наказании израильского народа, а о том, чтобы его правительство соблюдало международное и гуманитарное право и предпринимало шаги для изменения ситуации на местах", - подчеркнул глава бельгийского МИД. Любое проявление антисемитизма и прославление терроризма со стороны ХАМАС также будет решительно осуждаться, добавил Прево.

Формальное признание - только после освобождения заложников

Формальное признание через королевский указ, по словам Прево, состоится только после освобождения всех израильских заложников и при условии, что ХАМАС больше не будет находиться у власти в секторе Газа.

Среди санкций в отношении Израиля глава МИД Бельгии перечислил объявление персонами нон грата двух израильских министров, запрет на импорт продукции из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний и ограничения на полеты над бельгийской территорией и транзита через нее для ряда лиц.

Все больше стран мира признают палестинское государство

Около 150 государств-членов ООН признают палестинские территории независимым государством Палестина. Среди таких стран, кроме прочих, - члены ЕС Ирландия и Испания. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил, что его страна собирается признать палестинскую государственность осенью 2025 года. О подобных планах сообщила и Канада. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также не исключил такой шаг.

Обновлено: 23:35 12.09.2025
Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

