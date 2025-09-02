Бельгия объявила о намерении признать Палестину

Бельгия обвиняет Израиль в нарушении международного права

Прево отметил, что соответствующее решение было принято в связи с "гуманитарной трагедией" в секторе Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет боевые действия против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

"Речь идет не о наказании израильского народа, а о том, чтобы его правительство соблюдало международное и гуманитарное право и предпринимало шаги для изменения ситуации на местах", - подчеркнул глава бельгийского МИД. Любое проявление антисемитизма и прославление терроризма со стороны ХАМАС также будет решительно осуждаться, добавил Прево.

Формальное признание - только после освобождения заложников

Формальное признание через королевский указ, по словам Прево, состоится только после освобождения всех израильских заложников и при условии, что ХАМАС больше не будет находиться у власти в секторе Газа.

Среди санкций в отношении Израиля глава МИД Бельгии перечислил объявление персонами нон грата двух израильских министров, запрет на импорт продукции из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний и ограничения на полеты над бельгийской территорией и транзита через нее для ряда лиц.

Все больше стран мира признают палестинское государство

Около 150 государств-членов ООН признают палестинские территории независимым государством Палестина. Среди таких стран, кроме прочих, - члены ЕС Ирландия и Испания. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил, что его страна собирается признать палестинскую государственность осенью 2025 года. О подобных планах сообщила и Канада. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также не исключил такой шаг.