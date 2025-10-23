Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бди! Министр назвал ситуацию в Латвии «вызывающей»

© LETA 23 октября, 2025 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Ситуация с безопасностью в Латвии становится всё более вызывающей, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в эфире LTV «Утрення панорама».

По словам министра, поводов для паники нет, однако обществу следует сохранять бдительность и сообщать службам обо всех возможных угрозах.

«Обстановка сложная, но контролируемая. Главное — чтобы люди не теряли бдительность и не игнорировали возможные сигналы опасности», — отметил Козловскис.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрено увеличение финансирования для Сужбы госбезопасности (VDD). Средства пойдут на усиление кадров и технических возможностей, чтобы службы могли не только фиксировать угрозы, но и активно их предотвращать.

Министр также подтвердил, что укрепление восточной границы продолжается «по плану», при этом значительную часть расходов покрывают средства Евросоюза. «Это особенно важно, учитывая ограниченные ресурсы национального бюджета», — добавил он.

Козловскис выразил надежду, что при согласовании общеевропейского регулирования по вопросам миграции и предоставления убежища будет учтено, что Латвия находится под повышенным давлением нелегальной миграции.

Комментируя инициативу об отказе от Стамбульской конвенции, министр заявил, что не видит в этом для страны никаких выгод: «Вижу только риски и ущерб репутации государства». При этом он подчеркнул, что для коалиции сейчас приоритетом остаётся принятие бюджета на 2025 год.

 

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать