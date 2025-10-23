Бди! Министр назвал ситуацию в Латвии «вызывающей»

По словам министра, поводов для паники нет, однако обществу следует сохранять бдительность и сообщать службам обо всех возможных угрозах.

«Обстановка сложная, но контролируемая. Главное — чтобы люди не теряли бдительность и не игнорировали возможные сигналы опасности», — отметил Козловскис.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрено увеличение финансирования для Сужбы госбезопасности (VDD). Средства пойдут на усиление кадров и технических возможностей, чтобы службы могли не только фиксировать угрозы, но и активно их предотвращать.

Министр также подтвердил, что укрепление восточной границы продолжается «по плану», при этом значительную часть расходов покрывают средства Евросоюза. «Это особенно важно, учитывая ограниченные ресурсы национального бюджета», — добавил он.

Козловскис выразил надежду, что при согласовании общеевропейского регулирования по вопросам миграции и предоставления убежища будет учтено, что Латвия находится под повышенным давлением нелегальной миграции.

Комментируя инициативу об отказе от Стамбульской конвенции, министр заявил, что не видит в этом для страны никаких выгод: «Вижу только риски и ущерб репутации государства». При этом он подчеркнул, что для коалиции сейчас приоритетом остаётся принятие бюджета на 2025 год.