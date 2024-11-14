BBC: Российская колонна прорвалась в Купянск, но, как утверждают ВСУ, была разбита

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 14:30 среды российские военные начали пытаться прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. «Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77», — было сказано в сообщении Генштаба.

Более того, по данным ВСУ, часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Подобные действия нарушают законы и правила ведения войны и являются военным преступлением, отмечает Генштаб. Российские официальные источники не комментировали эти утверждения ВСУ.

Украинские власти уверяют, что ВСУ уничтожили всю бронетехнику противника и ликвидировали «значительную часть» живой силы.

Купянск — важный железнодорожный и транспортный узел в Харьковской области. Он был оккупирован в начале полномасштабной войны, однако Вооруженные силы Украины освободили его осенью 2022 года.

Город, расположенный на обоих берегах реки Оскол, стал укрепленным районом ВСУ и потенциально оставлял возможность Киеву готовить наступательные операции вглубь оккупированной Россией территории Луганской области, прежде всего — в сторону городов Сватово и Кременная.

Поэтому для российской армии было особенно важно выбить украинцев из Купянска и в целом с восточного берега Оскола, чтобы обезопасить свои захваченные территории. Реализовывать этот план россияне начали осенью 2023 года.

С тех пор продолжаются российские наступательные операции как у самого Купянска, так и южнее города, где армии РФ в октябре этого года удалось выйти к реке Оскол и разрезать украинский плацдарм.

Что касается самого города, то в течение долгого времени боевые действия велись на расстоянии 7-9 км от его восточных окраин. Российская авиация также уничтожала его ежедневными авиаударами.