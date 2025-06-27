Барташевич возвращается на должность мэра Резекне

За Барташевича проголосовали семь депутатов, а за другого кандидата, Эрикса Тейрумниекса, — пять депутатов. Юрий Талалаев («Вместе для Латвии») в заседании думы не участвовал.

Как сообщалось, в совете представлены всего три списка.

Представленный Барташевичем список, в который входят его партия «Вместе за Латвию» и партия «Латвия прежде всего» во главе с Айнарсом Шлесерсом, получил большинство — 50,55% голосов в новой Резекненской городской думе, что обеспечивает ему восемь депутатских мандатов.

Их получили и будут работать в коалиции совета: Барташевич, Карина Барткевич, Алексей Грехов, Ярослав Иванов, Эдгарс Квятковскис, Алексей Стець, Юрий Талалаев и Янис Тутинс.

Три места получил партийный блок, в состав которого входят «Национальное объединение», партия «Новое единство» и партия «За развитие Латвии», набравшие 17,6% голосов. Их выиграли Язепс Корсакс, Вия Пойкане и Тейрумниекс.

Тем временем список Латвийской партии зеленых, Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии, за который проголосовали 11,91% жителей Резекне, получил два мандата. Их выиграли Инара Гроце и Юрис Гунтис Вьяксе.

Между тем, семь списков не смогли преодолеть 5%-ный барьер, в том числе партия «Согласие», которую Барташевич представлял на протяжении многих лет, набрав всего 2,75% голосов.

Явка избирателей в Резекне достигла 47,8%.