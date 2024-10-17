Барклаю ещё повезло: памятник Упитсу распилят пополам и выставят частями

Как пояснил Друлле, первоначально памятник Упитсу перенесут на территорию Рижского агентства памятников на улице Вароню, где его разрежут по вертикали пополам.

После этого будет выбрано место для его возвращения в городскую среду и две части памятника будут размещены рядом на таком расстоянии, чтобы между ними мог пройти человек.

По замыслу Друлле, благодаря этим изменениям памятник Упитсу будет одновременно отражать двойственную природу жизни Упитса - положительную как писателя и отрицательную как советского коллаборациониста, и будет символизировать разные стороны каждого человека.

Друлле ранее заявлял на заседании комитета, что благодаря трансформации памятника хорошее будет символически отделено от плохого, создав «памятник примирения», который приобретет новый художественный и исторический смысл, став в то же время современным произведением искусства и символом из прошлого в настоящее.

Дискуссия о том, где установить памятник после трансформации, остается открытой.

Как сообщалось, Рижская дума в среду поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланады, а также демонтаж памятников Упитсу и Судрабу Эджу.

