Председатель бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша («НЕ») напомнила простую формулу: «Не жить в долг и не проедать своё будущее». Однако она признала, что нынешние угрозы безопасности требуют дополнительных расходов, и ради этого можно занимать.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс подчеркнул: «Безопасность страны критически важна. Но есть ли план, как вернуть долги?» По прогнозам Минфина, госдолг достигнет 20,5 млрд евро в этом году, более 25 млрд — в 2027-м и почти 29 млрд — в 2029-м. Уже сейчас обслуживание долга обходится в полмиллиарда евро ежегодно, а скоро может вырасти до 800 млн.

Руководитель Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс отметил: «Приоритет — защита, но нельзя всё делать только за счёт долга. План экономии бюджета слишком слабый. Можно было действовать амбициознее».

Казакс добавил, что найденные правительством 170 млн евро экономии — шаг в верном направлении, но недостаточный. В условиях старения и сокращения населения источников новых доходов нет, поэтому финансовая дисциплина становится жизненно необходимой.

«То, что касается бюджета семьи, касается и бюджета страны. Долг в трудные времена допустим, но никто не стал богатым только за счёт кредитов», — сказал Казакс. Он подчеркнул, что повышение финансовой грамотности общества позволит политикам принимать более непопулярные, но долгосрочно полезные решения.