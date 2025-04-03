Банк Латвии оценил влияние новых тарифов США на нашу страну

Он отметил, что влияние на экономику Латвии будет незначительным, так как Латвия с США торгует относительно мало - в 2024 году экспорт товаров в США составил всего 1,3% от ВВП.

"Однако косвенное влияние будет более значительным, в основном из-за торговых партнеров Латвии, для которых США являются гораздо более важным партнером, так как тарифы затронут важный для них экспорт автомобилей", - сказал Мирошников.

Он отметил, что теперь следует ожидать ответных мер, и торговые войны приведут к снижению мирового спроса. "Экономический рост повсюду замедлится, а конкуренция на рынках усилится", - отметил эксперт Банка Латвии.

Как сообщалось, Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт товаров из-за рубежа, в том числе высокие тарифы введены для Китая (34%) и Европейского союза (20%) - крупных торговых партнеров США.