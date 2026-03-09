В сети уже делают ставки на войну как на спортивный матч и кто-то уже сорвал куш

В соцсетях распространяются ролики, где реальные удары по целям перемешаны с кадрами из видеоигр, а пользователи тем временем делают ставки на исход конфликта с помощью криптовалют.

Один из самых обсуждаемых клипов последних дней опубликовал официальный аккаунт Белого дома. В ролике реальные кадры ударов по Ирану смонтированы вместе со сценами из популярной видеоигры Call of Duty.

Courtesy of the Red, White & Blue. pic.twitter.com/kTO0DZ56IJ — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

Видео быстро стало вирусным и набрало более 50 миллионов просмотров.

Но интернет живёт своей логикой. Пока новости сообщают о жертвах и разрушениях, в сети распространяются мемы, монтажи и даже видео, полностью созданные искусственным интеллектом.

Иногда отличить их от реальных кадров становится всё сложнее.

Эксперты отмечают, что в лентах соцсетей сегодня рядом могут оказаться реальные кадры войны, игровые сцены, мемы и короткие ролики, созданные алгоритмами.

К этому добавилась ещё одна необычная тенденция.

На платформах прогнозов вроде Polymarket пользователи начали ставить деньги на развитие конфликта. Там делают ставки буквально на всё - от новых ударов до будущих политических решений.

Один из игроков, по данным платформы, сумел заработать более 553 тысяч долларов, сделав ставку на события вокруг иранского руководства ещё до того, как новости об этом появились в СМИ.

Подобные рынки прогнозов работают почти как букмекерские конторы, только вместо футбольных матчей предметом ставок становятся мировые события.

Специалисты предупреждают, что такие площадки практически не регулируются и могут создавать риски, включая использование закрытой информации.

Тем временем поток спорных роликов продолжает расти.

Например, исследователи обнаружили случаи, когда старые видео или кадры из других событий распространялись как новые удары. Иногда ошибаются даже инструменты проверки изображений.

В итоге в одной и той же ленте человек может увидеть мем, видео из игры, настоящий удар дрона и рекламу кроссовок.

И где в этом потоке заканчивается реальность и начинается интернет-контент - каждый решает уже сам.