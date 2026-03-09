Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В сети уже делают ставки на войну как на спортивный матч и кто-то уже сорвал куш

Редакция PRESS 9 марта, 2026 10:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Война, похоже, всё чаще выглядит как странное интернет-шоу.

В соцсетях распространяются ролики, где реальные удары по целям перемешаны с кадрами из видеоигр, а пользователи тем временем делают ставки на исход конфликта с помощью криптовалют.

Один из самых обсуждаемых клипов последних дней опубликовал официальный аккаунт Белого дома. В ролике реальные кадры ударов по Ирану смонтированы вместе со сценами из популярной видеоигры Call of Duty.

 

Видео быстро стало вирусным и набрало более 50 миллионов просмотров.

Но интернет живёт своей логикой. Пока новости сообщают о жертвах и разрушениях, в сети распространяются мемы, монтажи и даже видео, полностью созданные искусственным интеллектом.

Иногда отличить их от реальных кадров становится всё сложнее.

Эксперты отмечают, что в лентах соцсетей сегодня рядом могут оказаться реальные кадры войны, игровые сцены, мемы и короткие ролики, созданные алгоритмами.

К этому добавилась ещё одна необычная тенденция.

На платформах прогнозов вроде Polymarket пользователи начали ставить деньги на развитие конфликта. Там делают ставки буквально на всё - от новых ударов до будущих политических решений.

Один из игроков, по данным платформы, сумел заработать более 553 тысяч долларов, сделав ставку на события вокруг иранского руководства ещё до того, как новости об этом появились в СМИ.

Подобные рынки прогнозов работают почти как букмекерские конторы, только вместо футбольных матчей предметом ставок становятся мировые события.

Специалисты предупреждают, что такие площадки практически не регулируются и могут создавать риски, включая использование закрытой информации.

Тем временем поток спорных роликов продолжает расти.

Например, исследователи обнаружили случаи, когда старые видео или кадры из других событий распространялись как новые удары. Иногда ошибаются даже инструменты проверки изображений.

В итоге в одной и той же ленте человек может увидеть мем, видео из игры, настоящий удар дрона и рекламу кроссовок.

И где в этом потоке заканчивается реальность и начинается интернет-контент - каждый решает уже сам.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать