Бандиты уже потирают руки: исповедь торговца вейпами с «черного рынка»

Исследованием этого вопроса вплотную занялся профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука. Изучая изменения потребительских привычек латвийцев и тенденции на "сером" рынке торговли разнообразными электронными сигаретами и смесями, он приводит не только официальные данные статистики, но и мнения представителей этого бизнеса, как легального - розничных и оптовых торговцев - так и нелегального сегмента, который ведет свой бизнес через Телеграм или различные социальные сети.

Итак, для начала следует привести немного статистики, чтобы осознать объемы рынка электронных сигарет. Согласно данным социологических опросов, практически каждый четвертый житель Латвии в том или ином виде балуется электронными сигаретами. Для кого-то (около 18%) пускать ароматный дым - это ежедневный образ жизни, но большинство - практически 43% - используют "дымилки" по случаю несколько раз в месяц. и лишь 13% респондентов признались, что никогда не пробовали электронные сигареты. В опросе принимали участие совершеннолетние латвийцы, и профессор Саука честно признает: опрос не отражает проблему использования курилок среди молодежи и подростков, и точно сказать сколько несовершеннолетних дымит электронными сигаретами нельзя.

Тем не менее, официальные цифры говорят однозначно о росте популярности никотиновых изделий, не содержащих табака. За пару лет объемы продажи жидкостей для электронных сигарет увеличились более чем в два раза. Если в 2021 году, по данным Службы Госдоходов (СГД), в Латвии было продано около 26 000 литров, то в 2023 объемы увеличились почти до 54 000 литров. Для сравнения, стандартная баночка с никотиновой жидкость для заправки вейпа продается объемом 10 миллилитров, а тут счет идет на десятки тысяч литров. В целом, налоговые поступления в бюджет от легальной торговли безтабачной никотиновой продукции в прошлом году составили более 42 миллионов евро.

Несмотря на очевидно прибыльную статью пополнения госказны, правительство все же озаботилось здоровьем населения. Ведь как известно, капля никотина убивает лошадь, а в Латвии разрешенная концентрация никотина в жидкостях для электронных сигарет составляет 2%. Стремясь оградить жителей, особенно несовершеннолетних, от пагубной привычки с 1 января 2025 года запрещается реализация жидкостей для электронных курительных устройств и табачных изделий, содержащих ароматизаторы, за исключением создающих запах или вкус табака. Иными словами, с прилавков магазинов должны исчезнуть жидкости с тропическим холодком и ягодными вкусами, останется лишь суровый "натуральный" вкус табака.

Поможет ли это справиться с распространяющейся модой на электронные сигареты? В своем исследовании профессор Саука узнал мнение представителей отрасли и многие сходятся во мнении, что это ограничение практически убьёт легальную торговлю. Хотя представители оптовой и розничной торговли электронными сигаретами по ряду причин предпочли остаться анонимными, исследователь приводит их слова в своей публичной презентации:

- Планируем распродать склад до того, как вступят в силу ограничения. Глядя на свой ассортимент товаров, если останется только вкус табака, то это лишь малый процент от того, что имеем сейчас.

- Все эти специализированные магазины, в принципе, из-за ограничений могут закрываться. Не будет не только доходов от акцизного налога, но и отчислений (в бюджет - прим. ред) НДС, подоходного и социальных налогов. Будет потеряна целая отрасль. Сейчас люди - покупатели - понятия не имеют, как повлияют эти ограничения.

Но как известно, свято место пусто не бывает. Особенно, если в нем крутятся миллионные прибыли. Представители легальной торговли отмечают, что запрет на вкусовые добавки в электронные сигареты неизменно приведет к росту нелегальной торговли. Даже сейчас, до введения ограничений, по данным статистики около 26% латвийцев предпочитают приобретать жидкости для вейпов на так называемом "сером" рынке - через паблики в социальных сетях, в специальных группах мессенджера Телеграм или просто заказывая через интернет-магазины за пределами Латвии из других стран Евросоюза, где нет никаких ограничений на продажу электронных сигарет. Главная причина отправиться за покупками на сомнительные сайты и интернет-ресурсы - это более выгодно, ведь нелегальным торговцам не нужно платить ни налоги государству, ни аренду за торговую точку, ни зарплату работникам. Представители отрасли отмечают:

- Бандиты уже потирают руки, предвкушая огромные барыши. У государства будут потери как в плане денежных поступлений, так и в отношении здоровья общества.

- Та часть закона, которая призвана защитить несовершеннолетних - она не работает. Результат будет полностью противоположный, потому что несовершеннолетние - главная целевая аудитория для нелегальных торговцев. Взрослые люди обычно более образованные и материально обеспеченные, они реже пользуются услугами нелегальных торговцев. Но если молодежь станет чаще обращаться в нелегальные места торговли, нужно понимать, что там может происходить. Там могут продавать не только электронные сигареты, но и амфетамин и все что угодно. Кто проконтролирует, что несовершеннолетние там покупают, приходя за э-сигаретами со вкусами?

Исследование профессора Саука было бы не полным без погружения в обширный пласт нелегальной торговли электронными сигаретами и никотиновыми жидкостями. Насколько сложно приобрести их на нелегальном рынке? Что там предлагают и каким образом запрещенный товар оказывается в Латвии? Как товар доставляю клиентам? Правда ли, что за всем этим стоит организованная преступность, и что может предпринять полиция, чтобы ограничить нелегальную торговлю в интернете? На эти вопросы ответил один из администраторов группы в Телеграмм, где ведется нелегальная торговля:

- Прямо в Телеграмме купить эти электронные сигареты и не только может кто угодно. В Риге насчитывается примерно 40-50 торговцев. Это те, кого я хорошо знаю, и кто уже какое-то время на этом рынке. В Латвии есть и 2-3 оптовика, которые нам поставляют, - рассказывает представитель "серого рынка" об объемах нелегальной торговли. - Понятно, что покупают много, потому что в первую очередь это дешевле. Без акциза, налогов и тому подобного. Во-вторых, практически все вейпы, что продаются в Телеграмме с большей концентрацией никотина, чем разрешенные в Латвии 2%. Например, доступные из США жидкости с 5-7%, встречается даже 10% и 15%.

На вопрос, насколько выгоден этот этот теневой бизнес, администратор группы в Телеграмм отвечает:

- В среднем нелегальном магазине прибыль может быть 2-3 тысячи евро в месяц, оборот примерно 10-15 тысяч. Оптовики спокойно имеют до 100 тысяч в месяц. Тенденции показывают, что спрос идет только вверх. Не только электронные сигареты, но и разные наркотики. Я говорю из того что вижу, знаю... Если сложить все вместе, то (общий оборот - прим. ред.) спокойно может быть до 20 миллионов евро в год.

С доставкой товара тоже особых трудностей не возникает. Конечно, можно пользоваться услугами частных курьеров, но гораздо выгоднее и проще просто отправить через пакомат. Единственное подозрение при такой доставке может вызвать неестественно малый вес посылки - такую могут проверить. Поэтому вместе с электронными сигаретами кладут еще какую-нибудь мелочь: батарейки, шоколадки или конфеты. Но нет такого, что проверяют каждую посылку и подобные "нелегальные" грузы на практике очень сложно отследить.

- Но не только пакоматы и курьеры, - признается нелегальный торговец. - В ЕС свободный рынок, никто твою машину не проверяет, когда пересекаешь границы ЕС. Вези, что хочешь! Езжай в другую страну ЕС, где вейпы легальны, где акцизный налог ниже, загружаешься и везешь в Латвию.

Но что с точки зрения закона, неужели правоохранительные органы ничего не могут поделать с распространением нелегальной продукции?

- Все на черном рынке, кто там работает уже какое-то время, они все изучают изменения в законах. А также сообщения полиции и пограничников. И они ко всему адоптируются, - делится своим опытом тот, кто непосредственно занят в нелегальной торговле. - Не вдаваясь в подробности, в Телеграмме под одним "концерном" действуют разрозненные группы, которым разрешается продавать конкретные продукты, в том числе и тяжелые вещества. У полиции нет ни ресурсов, ни возможности найти продавцов, и уж тем более людей, которые за ними стоят.

Если кто-то представляет, что в теневом сегменте интернета действуют по методам, например, итальянской мафии - есть какие-то кадры нижнего уровня, которых полиция может схватить, расколоть и получить информацию о ком-то выше и так по цепочке дойти до боссов - то на практике это оказывается далеко не так.

- В Телеграмме нет централизованной иерархии. Все децентрализовано. Если даже кого-то схватят, это становится моментально известно, обрываются все контакты. И на это все заканчивается. Нет такого, что полиция может сконцентрировать ресурсы, пойти по цепочке и обезвредить спрута. Хорошо, могут взять одного, двух, трех... Но остальным от этого ни тепло, ни холодно, - комментирует возможности полиции администратор нелегального магазина в Телеграмм.

Кроме того, за нелегальную торговлю электронными сигаретами в законодательстве Латвии пока не предусмотрена уголовная ответственность. Да, поправки к закону предусматривают увеличение с 1 января 2025 года максимального размера штрафа за продажу табачных изделий, в том числе электронных сигарет лицам до 20 лет. В противном случае продавец будет оштрафован на сумму от 280 до 700 евро, а юридическое лицо - от 700 до 7100 евро. Но по сравнению с прибылью от нелегальной торговли разве это соразмерное наказание?

- За табак гарантировано, если везешь нелегально из Белоруссии - будет криминальная ответственность. Возможно, в какой-то момент, учитывая какие-нибудь неуплаченные налоги, за торговлю электронными сигаретами смогут наложить какой-то большой штраф, но это еще нужно доказать. Поэтому никто ничего не боится, - цинично отмечает торговец с черного рынка.

Значит ли это, что с 1 января следующего года торговцам легальными электронными сигаретами остается только закрыть лавочки, а любителям подымить ароматизированным дымом искать выход на торговцев подпольным (и часто сомнительным) товаром? Вероятность очень высокая, делает вывод профессор Саука. Однако он отмечает, что между собой представители законного бизнеса обсуждают, что никто не может запретить продавать пищевые ароматизаторы. По сути, после запрета на жидкости со вкусом рынок электронных сигарет может вернуться к состоянию 2015 года, когда продавались лишь жидкости с содержанием никотина, а потребители уже сами в домашних условиях "занимались алхимией" и создавали какие-угодно вкусы. Правда польза для здоровья от таких кустарных методов тоже вызывает большие сомнения.